Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа

В Министерстве юстиции России сообщили, что сегодня Верховный суд Нидерландов принял кассационную жалобу России на дело по иску бывших акционеров ЮКОСа.

"Верховный суд Нидерландов, опираясь на мнение прокуратуры Нидерландов, принял к рассмотрению кассационную жалобу Российской Федерации, в которой содержится требование отмены решения Апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 г.", - рассказали в российском ведомстве.

Как уже писала "РГ", Россия обжаловала решение суда Апелляционного суда Гааги о выплате в пользу бывших акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов.

Как пояснили в Минюсте, теперь Верховный суд Нидерландов рассмотрит по существу приведенные Российской Федерацией доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных апелляционной инстанцией при толковании положений международного права. В том числе: о неправомерном отказе принять во внимание доказательства мошенничества экс-акционеров "ЮКОСа", которые фактически контролируют истцов, а также противоречии решения Апелляционного суда Гааги публичному порядку Нидерландов и ЕС.

"Российская Федерация будет последовательно отстаивать свои интересы как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях", - подчеркивают в ведомстве.