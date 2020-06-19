Видео: владелец Polo разбил машину через полминуты после покупки

О скоротечности человеческого счастья и о высокой цене, которую приходится за него платить, написано много книг, снято фильмов, спето песен, а вот теперь еще и на YouTube появился свежий ролик на эту тему.

Около полуминуты длилось ощущение эйфории у водителя свежекупленного VW Polo. 20 секунд это продолжалось в режиме парковки у автоцентра, пока улыбчивые продажники аплодировали ему, а он осматривался внутри салона, наслаждался ровным звуком мотора, вдыхал запах новых чехлов на креслах и освежителя воздуха.

Потом он положил руки на руль, нажал на газ и всё сразу пошло как-то не так...

Polo в тесном дворе почему-то сразу повело вправо, на чью-то припаркованную машину. Слегка оцарапав ее, ошалевший владелец Volkswagen вывернул руль в другую сторону и это, увы, было последнее его более-менее осмысленное действие в качестве водителя. Polo слишком сильно ушел влево, врезался в ворота и перевернулся. С момента включения двигателя прошло 26 секунд...

Хочется верить, что бедняга-водитель отделался небольшими травмами и до конца жизни предпочтет передвигаться только пешком или велосипеде. Если жизнь, как говаривала миссис Гамп, это коробка конфет, то слишком много в ней конфет с горчицей, жгучим перцем и рыбьим жиром...