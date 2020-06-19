Водитель Aston Martin сбежала после аварии, оставив хозяина машины в салоне

Полиция Мельбурна, Австралия, разыскивает женщину, которая, находясь за рулём Aston Martin Vanquish, устроила ДТП со столбом неподалёку от трамвайной остановки. После столкновения она благополучно сбежала, оставив на пассажирском сиденье владельца автомобиля - 27-летнего мужчину.

Пока никаких подробностей произошедшего нет. Известно, что авария произошла в начале первого часа ночи. Водитель не смогла справиться с управлением автомобиля при совершении поворота налево. Причин может быть несколько: алкогольное или наркотической опьянение, слишком высокая скорость или банальная потеря концентрации в связи с выполнением нескольких дел одновременно.

Владелец Aston Martin Vanquish активно сотрудничает с полицией и, нужно полагать, надеется получить компенсацию от страховой компании. На фото видно, что спорткар получил серьёзные повреждения передней части, в том числе узлов, находящихся под капотом.