Постановление правительства Вологодской области от 17 июня 2020 года № 705 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства области"

Правительство области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области" следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова и цифры "от 10 сентября 2007 года" заменить словами и цифрами "от 31 января 2011 года".
1.2. Абзац шестой пункта 4 дополнить словами ", за исключением посещения ими музеев, библиотек и читальных залов архивов;".
1.3. В пункте 19:
1.3.1. Абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
"приостановить допуск посетителей в организации, осуществляющие выставочную деятельность, за исключением музеев;
обеспечить обслуживание читателей в библиотеках путем предварительной записи без посещения абонемента и читального зала;".
1.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
"; обеспечить в музеях прием индивидуальных посетителей, проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек;
обеспечить недопущение приема туристско-экскурсионных групп и реализации соглашений с туристическими компаниями".
1.4. Пункт 21 признать утратившим силу.
2. Внести в постановление Правительства области от 27 марта 2020 года № 286 "О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19" следующие изменения:
2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Приостановить деятельность находящихся на территории области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее - организации) в части осуществления ими видов экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденного приказом Госстандарта от 31 января 2014 года Ф 14-ст, согласно перечню (приложение 3), за исключением:
непрерывно действующих организаций, организаций, имеющих оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;
аптечных организаций;
организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;
организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
организаций общественного питания, в которых организовано обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций;
организаций розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и реализации непродовольственных товаров первой необходимости согласно перечню (приложение 2);
организаций, в которых организована продажа и доставка непродовольственных товаров дистанционным способом;
организаций, в которых организована продажа непродовольственных товаров, с площадью торговых залов до 800 кв. м и наличием отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли;
специализированных организаций, в которых организована продажа строительных материалов, бытовых электротоваров, мебели, с площадью торговых залов свыше 800 кв. м и наличием отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли;
организаций культуры, осуществляющих предоставление услуг в дистанционном виде;
иных организаций, осуществляющих работу дистанционно с сохранением режима самоизоляции работников.
Руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, определить численность работников, переводимых на дистанционный режим работы (руководителям учреждений - по согласованию с учредителем).
При осуществлении деятельности хозяйствующие субъекты обязаны неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила, рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы соответствующей сферы деятельности, в том числе обеспечить соблюдение всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы масочного режима, а также режима самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь, лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом).
Обслуживание граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания, в общественном транспорте, в организациях, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, не допускается.
При осуществлении деятельности организации торговли обязаны соблюдать предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м).".
2.2. Приложение 3 к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области О.А.Кувшинников
Приложение к постановлению Правительства области от 17.06.2020 № 705
"Приложение 3 к постановлению Правительства области от 27.03.2020 № 286
Перечень видов экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)
Наименование ОКВЭД Коды ОКВЭД (с включением группировок по детализации ВЭД)
Культура, организация досуга и развлечений
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90
Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14
Деятельность зоопарков 91.04.1
Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93
Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04
Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4
Гостиничный бизнес
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55
Общественное питание
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56
Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений
Образование дополнительное детей и взрослых 85.41
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91
Деятельность по организации конференций и выставок
Деятельность по организации конференций и выставок 82.3
Розничная торговля непродовольственными товарами
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19
Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах 47.4
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 47.5
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 47.6
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.7
Торговля розничная на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.82.2
Торговля розничная на рынках прочими товарами 47.89.2
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