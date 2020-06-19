Постановление правительства Вологодской области от 17 июня 2020 года № 705 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства области"

Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области" следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова и цифры "от 10 сентября 2007 года" заменить словами и цифрами "от 31 января 2011 года".

1.2. Абзац шестой пункта 4 дополнить словами ", за исключением посещения ими музеев, библиотек и читальных залов архивов;".

1.3. В пункте 19:

1.3.1. Абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

"приостановить допуск посетителей в организации, осуществляющие выставочную деятельность, за исключением музеев;

обеспечить обслуживание читателей в библиотеках путем предварительной записи без посещения абонемента и читального зала;".

1.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания:

"; обеспечить в музеях прием индивидуальных посетителей, проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек;

обеспечить недопущение приема туристско-экскурсионных групп и реализации соглашений с туристическими компаниями".

1.4. Пункт 21 признать утратившим силу.

2. Внести в постановление Правительства области от 27 марта 2020 года № 286 "О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19" следующие изменения:

2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Приостановить деятельность находящихся на территории области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее - организации) в части осуществления ими видов экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденного приказом Госстандарта от 31 января 2014 года Ф 14-ст, согласно перечню (приложение 3), за исключением:

непрерывно действующих организаций, организаций, имеющих оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;

аптечных организаций;

организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

организаций общественного питания, в которых организовано обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций;

организаций розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и реализации непродовольственных товаров первой необходимости согласно перечню (приложение 2);

организаций, в которых организована продажа и доставка непродовольственных товаров дистанционным способом;

организаций, в которых организована продажа непродовольственных товаров, с площадью торговых залов до 800 кв. м и наличием отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли;

специализированных организаций, в которых организована продажа строительных материалов, бытовых электротоваров, мебели, с площадью торговых залов свыше 800 кв. м и наличием отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли;

организаций культуры, осуществляющих предоставление услуг в дистанционном виде;

иных организаций, осуществляющих работу дистанционно с сохранением режима самоизоляции работников.

Руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, определить численность работников, переводимых на дистанционный режим работы (руководителям учреждений - по согласованию с учредителем).

При осуществлении деятельности хозяйствующие субъекты обязаны неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила, рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы соответствующей сферы деятельности, в том числе обеспечить соблюдение всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы масочного режима, а также режима самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь, лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом).

Обслуживание граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания, в общественном транспорте, в организациях, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, не допускается.

При осуществлении деятельности организации торговли обязаны соблюдать предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м).".

2.2. Приложение 3 к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А.Кувшинников





Приложение к постановлению Правительства области от 17.06.2020 № 705

"Приложение 3 к постановлению Правительства области от 27.03.2020 № 286

Перечень видов экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)

Наименование ОКВЭД Коды ОКВЭД (с включением группировок по детализации ВЭД)

Культура, организация досуга и развлечений

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

Деятельность зоопарков 91.04.1

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

Гостиничный бизнес

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55

Общественное питание

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91

Деятельность по организации конференций и выставок

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3

Розничная торговля непродовольственными товарами

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19

Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах 47.4

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 47.5

Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 47.6

Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.7

Торговля розничная на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.82.2

Торговля розничная на рынках прочими товарами 47.89.2







