Все современные российские танки будут представлены на параде Победы

В параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, впервые примут участие сразу пять моделей отечественных танков.

Т-34. Фото: Минобороны РФ

Почетное право возглавить прохождение механизированной колонны заслуженно получили легендарные Т-34-85. По данным, размещенным на сайте Министерства обороны РФ, их будет целый батальон - 31 единица.

Современные российские машины представлены модернизированными Т-72Б3 и Т-80БВМ. Они имеют похожие прицельные комплексы, элементы динамической защиты "Реликт", средства связи.

Т-80БВМ. Фото: Минобороны РФ

Их 125-мм орудия способны вести огонь как обычными снарядами различных типов, так и управляемыми дальнобойными ракетами с тандемными боевыми частями.

Основное отличие этих танков - тип применяемых двигателей: у первого он дизельный, мощностью 1130 л.с., а у второго - 1250-сильный газотурбинный, лучше приспособленный к работе в условиях низких температур.

Т-90М "Прорыв 3", которые недавно начали поступать в войска, относится уже к новому поколению боевой техники. По своим характеристикам они ни в чем не уступают, а по отдельным параметрам превосходят лучшие зарубежные образцы. В том числе только недавно принятые на вооружение.

Т-90М. Фото: Минобороны РФ

К каждой группе танков "прикреплены" БМПТ. Что неудивительно, только один "Терминатор", оказывая огневую поддержку, может заменить один мотострелковый взвод и до 4 бронетранспортеров.

На параде представлена и техника ближайшего будущего - перспективные танки Т-14, созданные на унифицированной платформе "Армата". Они сгруппированы с тяжелыми БМП Т-15, средними "Курганец-25" и самоходками зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация ПВО".