Aurus Senat доехал до Азербайджана

В интернете появились фото представительского седана Aurus Senat с госномерами Азербайджана. Снимки сделаны в Баку. Доподлинно неизвестно, как попал в соседнюю страну этот экземпляр автомобиля. Отгрузки Aurus частным клиентам должны начаться только в 2021 году.

Заснятый в Баку автомобиль может принадлежать посольству России в Азербайджане. Другие возможные варианты - автомобиль проходит дорожные испытания в условиях жаркого климата и гористой местности.

Ранее в Сети публиковались снимки Aurus Senat с номерами образца Бельгии.

Aurus Senat - это первый созданный в России после развала СССР представительский автомобиль. Машина разработана с нуля институтом ФГУП НАМИ в рамках госпроекта "Единая модульная платформа" (ЕМП). Автомобиль оснащен 598-сильным 4,4-литровым бензиновым V8, 9-ступенчатой автоматической трансмиссией, встроенным между ними электромотором и полным приводом.

Несколько десятков предсерийных Senat уже эксплуатируются в российских госорганах. Частным клиентам такие машины планируют продавать по цене от 18 млн рублей.