Автопроизводитель Lifan в шаге от разорения

Самый популярный китайский автопроизводитель в России 2014-2018 гг. - Lifan - фактически разорен: в судах КНР рассматривается порядка 400 исков от кредиторов с требованием взыскания с компании в общей сложности почти 3 млрд юаней (28,5 млрд рублей).

Учитывая, что на родине продажи компании за пять лет (с 2015 по 2019 годы) рухнули в 10 раз и по популярности у китайских потребителей автомобили марки в восьмом десятке рейтинга продаж, ликвидация компании вопрос ближайших недель.

История компании Lifan - ярчайший иллюстрация китайского экономического чуда. Основанная в 1992 году как частная мастерская по ремонту мопедов со штатом 9 человек, за всего 13 лет она обзавелась собственным производством мототехники и автомобилей.

В 2014 году только в Китае было продано 145 тысяч автомобилей Lifan. В Россию Lifan пришел спустя всего пару лет после выпуска первого автомобиля: в 2007 году сборку модели Breeze крупноузловым методом наладили на заводе Derways в Черкесске. А с 2010 и до 2018 годы сборку китайских машин там производили со сваркой и окраской. Состояние основателя и владельца компании Иня Миншаня в 2014 году оценивалось в 1,4 млрд долларов.

По российским дорогам бегает не менее 50 тысяч автомобилей Lifan. Теперь самый насущный вопрос - что будет с гарантийными обязательствами на проданные машины.