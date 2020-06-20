"Челюстям" - 45 лет: как снимался первый в истории летний блокбастер

Конечно, взявшись за экранизацию повести Питера Бенчли 27-летний Спилберг и не мечтал о таком успехе: напротив, он серьезно опасался, что эта работа поставит крест на его дальнейшей карьере. Актеры Роберт Шоу (Квинт) и Ричард Дрейфус (Хупер) сильно недолюбливали друг друга и постоянно ссорились, у первого к тому же были серьезные проблемы с налоговой службой и алкоголем, а актриса Ли Фьерро никак не могла сымитировать пощечину, поэтому бедняга Рой Шайдер в нескольких дублях получил вполне ощутимые удары по лицу. В общем, съемки продвигались крайне медленно, растянувшись вместо выделенных 55 дней на пять с лишним месяцев, а заявленный бюджет в 3,5 миллиона долларов вырос до девяти.

Однако больше всего палок в колеса Спилбергу вставлял милашка Брюс, ставший кошмаром не только зрителей, но и техперсонала. Названная в честь адвоката Спилберга механическая акула в соленой воде отказывалась работать, выглядела слишком резиновой и неправдоподобной, а в первый день съемок вообще пошла ко дну, ведь только одна голова чудища весила более 180 кг. На съемочной площадке на острове Мартас-Винъярд стояла атмосфера отчаяния - из-за всяческих неурядиц режиссер из 12 часов снимал лишь по четыре в день. Но Спилберг не был бы Спилбергом, если бы не нашел креативный выход из положения.

Для съемок было подготовлено три "Брюса": одна кукла была полностью герметичной и использовалась для подводных съемок и крупных планов, две другие были собраны лишь наполовину - для съемок с боков. Но так как все конструкции были слишком неповоротливы и никак не могли внушить ужас, Спилберг несколько раз переписывал сценарий, чтобы основные сцены снимались без использования чучела. Он понял, что чувство страха особенно велико, когда не видишь источник опасности - то мимо лодки проплывет плавник акулы, то мелькнет тень или послышится всплеск воды. В итоге впервые "в полный рост" мы видим акулу лишь через 1 час 21 минуту - и это в двухчасовом фильме. Позднее выведенную Спилбергом формулу будут вовсю применять другие создатели ужастиков.

Еще один новаторский прием был использован в сцене с клеткой. Ее было решено снимать непременно с живой акулой, а чтобы обычная четырехметровая особь смотрелась так же ужасно, как киномонстр, в ход пошла маленькая клетка масштабом 1:2. Каскадером выступил миниатюрный Карл Риццо, рост которого был всего 145 сантиметров. В итоге все пропорции были соблюдены, и зрители подмены не обнаружили. Правда, и тут не все прошло гладко. Поначалу хищница никак не хотела ломать конструкцию, но потом вошла в раж. В итоге эпизод разрушения клетки удалось снять совершенно случайно, вот только Хупера на тот момент в кадре не было. Так сценарий был изменен, и ученый остался жить.

Фото: kinopoisk.ru

В ходе работы Спилберг выявлял все больше огрехов и в сценарии фильма. Первоначальной версии Бенчли, по его мнению, не хватало глубины и естественности, все персонажи казались картонными. Поэтому уже в процессе режиссер не раз переписывал некоторые сцены, и, как оказалось, не зря - текст заиграл новыми красками. Стивен вложил уста Квинта историю о гибели крейсера "Индианаполис", который производил доставку частей атомной бомбы "Малыш" и затонул 30 июля 1945 года. Корабль ушел ко дну всего за 12 минут, а вместе с ним и 300 членов экипажа. Остальные четыре дня болтались посреди океана и были настигнуты акулами. Кровавые подробности пересказывать не будем, но в итоге из 1196 человек живыми из воды выловили лишь 321. Включение реальной трагической истории в сценарий не только добавило мурашек на спинах зрителей, но и объяснило ненависть Квинта к морским хищницам.

А вот с чем повезло Стивену с самого начала, так это с композитором Джоном Уильямсом, без музыки которого "Челюстей" бы просто не было. Сам Уильямс спустя много лет рассказывал, что Спилберг сначала не оценил музыкальную тему акулы-людоеда, он рассмеялся, посчитав новаторскую и немного странную идею композитора шуткой. И то правда, такого до Уильямса никто в истории кино еще не делал - всего две ноты нагнетали напряжение и пугали посильнее, чем появление "улыбки Брюса". И в итоге именно музыка стала одной из важнейших составляющих успеха картины.

Ну а результатом старта кровавой морской эпопеи стали сотни миллионов долларов, три "Оскара", многочисленные сиквелы, непрерывающаяся череда летних блокбастеров и, вместе с тем, прилично сократившаяся популяция Больших белых акул. Позднее, кстати, Питер Бенчли раскаивался, что своим полетом фантазии натравил людей на морских хищниц. Сам же Спилберг этот факт предпочитает не комментировать.