Что будет, если не оплатить просроченный штраф от ГИБДД

Автомобилист, нарушивший правила дорожного движения, имеет достаточно времени, чтобы оплатить штраф. Сделать это он может в течение 60 дней с момента вступления в силу постановления о наказании, что указано в статье 32.2. КоАП РФ.

Также в течение 10 первых дней нарушитель имеет право обжаловать назначенный ему штраф. Если водитель не станет оспаривать это взыскание, то с точки зрения закона будет считаться, что он согласен со штрафом и обязуется его выплатить. Кстати, система поощряет тех, кто торопится: если оплачивать штрафы в течение первых 20 дней, то в ряде случаев, указанных в пункте 1.3 статьи 32.2. КоАП, можно сделать это с 50-процентной скидкой.

Но если за отведенный срок автомобилист не оспорил в суде штраф или не оплатил его, то штраф приобретает статус просроченного.

Сразу скажем, лучше не допускать просрочки и не пускать ситуацию на самотек - или оплатить штраф, или обжаловать его в суде. В противном случае проблем будет намного больше, чем сама сумма наказания.

Из-за просроченного штрафа водителя ждет ряд неприятностей, которые могут устроить ему судебные приставы. Так, по закону №229 "Об исполнительном производстве", его банковские счета и карты могут заблокировать или списать с них сумму штрафа в удвоенном размере. Приставы могут даже отобрать личное имущество неплательщика в счет оплаты его задолженности или временно ограничить право автомобилиста на управление машиной до погашения долга. В случае самых злостных неплательщиков, которые скрываются и от штрафов, и от наказания, приставы могут объявить их в федеральный розыск.

Если водитель-неплательщик попадется в руки ГИБДД и судебных приставов, а они часто устраивают совместные рейды, ему вряд ли удастся отвертеться. Закон позволяет принудить такого неплательщика к оплате просроченного штрафа прямо на месте, а в противном случае они могут опечатать его автомобиль в счет уплаты долга.

У автомобилиста есть пять дней после того, как его дело было передано судебным приставам, чтобы добровольно оплатить просроченный штраф. Если за этот срок он не оплатит долг, то к сумме штрафа добавится на 7% в виде исполнительского сбора.

В ряде случаев автомобилист может оспорить просроченный штраф. Например, если в отведенный 10-дневный срок по независящим от него причинам он не мог обжаловать штраф, то по части 2 статьи 30.3 КоАП он имеет право восстановить срок обжалования. Чтобы восстановить этот срок, заявитель должен обратиться в вышестоящий орган ГИБДД или в суд и при этом доказать, почему он не смог обжаловать штраф в установленные первые 10 дней.

Итак, чтобы штраф за нарушение ПДД не становился просроченным и не доставлял тем самым проблем, не стоит тянуть с его оплатой или обжалованием. И конечно же, полагаться на то, что мелкий штраф простят и забудут, не стоит. Оплата штрафа - это гражданская ответственность водителя, за пренебрежение которой предусмотрены дополнительные санкции - увеличение суммы штрафа, арест на 15 суток, а также другие меры.