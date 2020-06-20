Что делать, если купил залоговый автомобиль

Иногда при покупке автомобиля с рук покупатель в виде "приятного" бонуса может обнаружить, что машина находится в залоге у банка. Автомобиль с таким обременением ни перепродать и ни передарить, да и вернуть его назад не получится.

Самая неприятная ситуация: новый владелец не только обнаружил, что купил залоговый автомобиль, но и выяснил, что бывший владелец не платил за него долги и нет никакой возможности призвать его к порядочности и заставить рассчитаться по долгам.

Из-за долгов предыдущего собственника кредитная организация может потребовать вернуть предмет залога. Или если новый собственник решит взыскать с предыдущего владельца деньги на погашения залога в судебном порядке, суд может принять решение, по которому машина будет продана, а вырученные с этой продажи средства будут выплачены в счет долга.

С залогом чаще всего приходится разбираться новому владельцу. И чтобы не остаться ни с чем, сохранить машину и прекратить залог, он должен знать некоторые особенности этого случая. В частности, ему нужно будет подкрепить доказательствами свою добросовестность, то есть тот факт, что на момент оформления покупки он не знал, что автомобиль является предметом залога.

Здесь важно отметить, что если сделка по купле-продажи состоялась до июля 2014 года, то суд не примет во внимание добросовестность покупателя. Однако если покупка прошла уже после этой даты, то, согласно статье 352 ГК РФ, в случае, когда покупатель не знал, что покупает залоговую вещь, то залог будет прекращен.

Суд также учитывает, насколько быстро владелец зарегистрировал залог. Это важно, так как, если владелец не только зарегистрировал залог, но и сообщил об этом в нотариат, то он может на законных основаниях возражать против того, чтобы суд прекратил действие залога по причине добросовестности покупателя. Впрочем, по статье 339.1 ГК РФ, если залог был зарегистрирован в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества, то новый покупатель авто почти не имеет шансов быть признанным добросовестным приобретателем и сохранить при этом при себе купленный автомобиль. Если такой информации в Реестре не зафиксировано, то у покупателя есть возможность сохранить свое право на перекупленную машину.

Также же важный пункт при покупке автомобиля с рук - это не только передача ПТС (оригинал документа или его копия), но и условия, прописанные в договоре купли-продажи, а также указанная в нем стоимость автомобиля, которая по закону не должна быть ниже рыночной. Возможно, что в договоре уже было указано, что перепродаваемый автомобиль является предметом залога. Важно помнить и то, что зарегистрированный в органах Госавтоинспекции договор нельзя рассматривать как подтверждение добросовестности покупателя. Ведь ГИБДД не только не обязана по закону проверять перепродаваемые машины на предмет нахождения их в залоге, но и не может этого сделать, так как не имеет доступа к базе Реестра.

Для того, чтобы не получить вместе с приобретенной с рук машиной головную боль в виде этого залога, покупатель должен проверить "чистоту" автомобиля. Это можно сделать, запросив информацию в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества. Помимо этого, в интернете можно найти специализированные сервисы, которые позволяют проверить кредитную историю машины и узнать, не находится ли она в залоге у банка.