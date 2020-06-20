Указ главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 года № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики"

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в связи с введением режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики постановляю:

1. Рекомендовать гражданам с высоким риском тяжелого заболевания (лицам старше 65 лет, лицам с хроническими заболеваниями, в первую очередь - лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки соблюдать режим самоизоляции и принимать дополнительные меры при вынужденном выходе из дома (места проживания или пребывания).

2. Обязать граждан до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки:

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, в местах скопления граждан, при посещении объектов розничной торговли, оказания услуг, выполнения работ;

соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах.

3. Гражданам, посетившим территории за пределами Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с законодательством Российской Федерации о мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

передавать сведения о месте, датах их пребывания, возвращения, контактную информацию на горячую линию Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии по телефонам +7(8352) 58-24-48, 58-51-66, на горячую линию Министерства здравоохранения Чувашской Республики по телефону +7(8352) 26-14-14, а также в Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики по телефону +7(8352) 56-10-00;

при появлении первых признаков респираторной инфекции находиться на дому (по месту проживания или пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с предоставлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинской организации на дому (по месту проживания или пребывания);

соблюдать постановления, предписания и (или) требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии, в том числе о медицинском наблюдении, нахождении в режиме изоляции на дому (по месту проживания или пребывания).

В целях контроля за соблюдением режима изоляции на дому (по месту проживания или пребывания) или в условиях обсерватора сохранить до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки обязательность применения технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения:

гражданами, которые вернулись в Российскую Федерацию, находятся в режиме изоляции и под медицинским наблюдением в соответствии с постановлениями главных государственных санитарных врачей и их заместителей;

гражданами с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и контактировавшими с ними лицами, которые находятся в режиме изоляции и под медицинским наблюдением по назначению медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь на дому, и в соответствии с постановлениями главного государственного санитарного врача Чувашской Республики и его заместителя.

4. Сохранить на территории Чувашской Республики до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки приостановление:

а) деятельности кинотеатров (кинозалов), театров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, ночных клубов (дискотек), иных аналогичных объектов, иных развлекательных и досуговых заведений, а также плавательных бассейнов, фитнес-центров и других объектов физической культуры и спорта;

б) проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

в) работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением работы временных террас, веранд, выносных столиков, расположенных на территории, непосредственно примыкающей к зданию или сооружению, в помещениях которого располагается объект общественного питания, при соблюдении следующих условий:

размещение на обособленной территории не более 5 столов с расстоянием между ними не менее 1,5 метра, при наличии отдельного входа для посетителей;

организация посещения предприятия общественного питания гражданами только по предварительной записи.

Данное ограничение не распространяется на дистанционную торговлю, а также на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом;

г) работы СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан;

д) деятельности объектов массового отдыха, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения;

е) бронирования мест, приема и размещения граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

ж) работы объектов розничной торговли, за исключением:

аптек и аптечных пунктов;

ветеринарных аптек и ветеринарных аптечных пунктов;

специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

объектов по реализации продовольственных товаров;

объектов по реализации непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении к настоящему Указу;

объектов торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 кв. метров (при условии наличия отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и нахождения в торговом зале объекта торговли предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объекта торговли (из расчета 1 человек на 4 кв. метра);

объектов, осуществляющих продажу птицы и сельскохозяйственных животных.

В соответствии с законодательством Российской Федерации допускается продажа товаров дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.

5. Сохранить до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки запрет курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных общественных местах на территории Чувашской Республики.

6. До особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики, которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, обеспечить под личную ответственность соблюдение противоэпидемического режима в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и принятие мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), соблюдение масочного режима всеми работающими в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, у индивидуальных предпринимателей, соблюдение дезинфекционного режима.

7. Органам государственной власти Чувашской Республики, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

8. Сохранить до особого распоряжения в стационарных организациях социального обслуживания (за исключением бюджетного учреждения Чувашской Республики "Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Вега" Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики) и стационарных отделениях организаций социального обслуживания, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Чувашской Республики, режим изоляции для получателей социальных услуг и работников указанных организаций (отделений).

9. Министерству труда и социальной защиты Чувашской Республики:

обеспечить сменную работу с установлением длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней с круглосуточным пребыванием работников в организациях (отделениях), указанных в пункте 8 настоящего Указа;

совместно с Министерством здравоохранения Чувашской Республики обеспечить постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья получателей социальных услуг и работников организаций (отделений), указанных в пункте 8 настоящего Указа, медицинскими работниками стационарных организаций (отделений) социального обслуживания, медицинскими работниками медицинских организаций;

совместно с Министерством финансов Чувашской Республики обеспечить дополнительную выплату работникам организаций (отделений), указанных в пункте 8 настоящего Указа, выполняющим свои трудовые функции в режиме изоляции.

10. Сохранить до особого распоряжения в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики, режим изоляции для получателей оказываемых услуг и работников указанных организаций.

11. Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики:

обеспечить сменную работу с установлением длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней с круглосуточным пребыванием работников в организациях (отделениях), указанных в пункте 10 настоящего Указа;

совместно с Министерством здравоохранения Чувашской Республики обеспечить постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья получателей оказываемых услуг и работников организаций, указанных в пункте 10 настоящего Указа, медицинскими работниками медицинских организаций;

совместно с Министерством финансов Чувашской Республики обеспечить дополнительную выплату работникам организаций, указанных в пункте 10 настоящего Указа, выполняющим свои трудовые функции в режиме изоляции.

12. Допускаются организация и проведение органами государственной власти и органами местного самоуправления мероприятий общероссийского, республиканского и местного значения, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации и законодательными актами Чувашской Республики, с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при проведении данных мероприятий.

13. Признать утратившими силу:

Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики";

Указ Главы Чувашской Республики от 4 апреля 2020 г. № 96 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92";

Указ Главы Чувашской Республики от 7 апреля 2020 г. № 98 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92";

Указ Главы Чувашской Республики от 10 апреля 2020 г. № 103 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92";

Указ Главы Чувашской Республики от 14 апреля 2020 г. № 107 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92";

Указ Главы Чувашской Республики от 15 апреля 2020 г. № 108 "О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92";

Указ Главы Чувашской Республики от 17 апреля 2020 г. № 111 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92";

Указ Главы Чувашской Республики от 20 апреля 2020 г. № 117 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92";

Указ Главы Чувашской Республики от 21 апреля 2020 г. № 118 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92";

Указ Главы Чувашской Республики от 24 апреля 2020 г. № 120 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92";

Указ Главы Чувашской Республики от 25 апреля 2020 г. № 122 "О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92";

Указ Главы Чувашской Республики от 30 апреля 2020 г. № 128 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92";

Указ Главы Чувашской Республики от 1 мая 2020 г. № 131 "О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92";

Указ Главы Чувашской Республики от 12 мая 2020 г. № 135 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92";

Указ Главы Чувашской Республики от 26 мая 2020 г. № 143 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92";

Указ Главы Чувашской Республики от 2 июня 2020 г. № 148 "О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92";

Указ Главы Чувашской Республики от 10 июня 2020 г. № 160 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92".

14. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев





Приложение к Указу Главы Чувашской Республики от 20.06.2020 № 166

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Средства индивидуальной защиты

2. Средства дезинфицирующие

3. Антисептические средства

4. Салфетки влажные

5. Салфетки сухие

6. Мыло туалетное

7. Мыло хозяйственное

8. Паста зубная

9. Щетка зубная

10. Бумага туалетная

11. Гигиенические прокладки

12. Стиральный порошок

13. Подгузники детские

14. Спички

15. Свечи

16. Пеленка для новорожденного

17. Шампунь детский

18. Крем от опрелостей детский

19. Бутылочка для кормления

20. Соска-пустышка

21. Бензин автомобильный

22. Дизельное топливо

23. Газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ)

24. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

25. Товары, необходимые для проведения весенне-полевых работ и функционирования агропромышленного комплекса, в том числе сельскохозяйственная техника и оборудование, запасные части и материалы для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, удобрения, горюче-смазочные материалы, средства защиты растений, биологические препараты и стимуляторы роста растений, семена, посадочный материал, корма и добавки для сельскохозяйственных животных

26. Предметы садово-огородные и инвентарь

27. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры)

28. Очки, линзы и их части

29. Ритуальные принадлежности







