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20.06.2020 23:20
Рубрика: Спорт

"Динамо" не вылетело на матч с "Краснодаром" из-за вспышки коронавируса

Текст: Сергей Литвинов

Московское "Динамо" не отправилось на встречу 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром" из-за вспышки коронавируса, сообщает Metaratings.ru. На официальном сайте "бело-голубых" в данный момент нет заявки на матч.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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По информации источника, команда осталась в столице и заперлась на базе. Ранее стало известно о положительных тестах у форварда Н"Жи и полузащитника Шарля Каборе. Также коронавирус подозревают у польского хавбека Себастьяна Шиманьского.

Напомним: в начале мая пять тестов на коронавирус в "Динамо" показали отклонения от нормы. У двух из них обнаружили антитела, активная фаза была у защитника Романа Евгеньева.

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