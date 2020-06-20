У футболиста "Динамо" Н"Жи обнаружен коронавирус перед игрой с "Краснодаром"

Нападающий "Динамо" Клинтон Н"Жи сдал положительный тест на коронавирус и будет помещен на двухнедельный карантин. Об этом информирует "Спорт-Экспресс".

Таким образом, Н"Жи точно не сыграет в завтрашнем матче 23-го тура чемпионата России в гостях против "Краснодара". Не исключено, что в связи с заражением игрока "Динамо" и вовсе не сможет принять участия в воскресном поединке.

Ранее у шести футболистов "Ростова" был обнаружен коронавирус, из-за чего дончане были вынуждены отправиться на карантин, а на противостояние с "Сочи" выставить ребят из академии. Как итог - "желто-синие" проиграли со счетом 1:10.