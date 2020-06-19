Кокорин сделал хет-трик в скандальном матче "Сочи" и "Ростова"

В пятницу вечером в поединке 23-го тура Российской премьер-лиги ФК "Сочи" на своем поле крупно обыграл "Ростов" - 10:1 (2:1). В этом необычном и скандальном матче за гостей, основной состав которых находится на карантине по коронавирусу, выступали все футболисты моложе 20 лет. Три мяча в этой встрече забил форвард "барсов" Александр Кокорин.

Скандальные подробности вокруг предстоящего поединка множились последние двое суток с невероятной скоростью. Как только стало известно, что у шести ключевых игроков дончан выл выявлен COVID-19, и они вместе со всей остальной командой отправилась на карантин, встал вопрос о предстоящей игре на арене "Фишт". Ростовчане предложили перенести ее на 19 июля, однако "барсы" категорически не согласились с этим, мотивируя и так слишком плотным календарем турнира.

Накануне представители сторон обменялись не слишком безобидными репликами, среди которых выделялись ехидные слова главного тренера гостей Валерия Карпина о том, что "победитель конкурса "Фейр-плэй года" в РПЛ уже определен".

А сегодня, когда стало ясно о необходимости проведения матча (иначе ростовчанам будет засчитано техническое поражение) экс-полузащитник сборной страны на вопрос, кто выйдет на поле произнес свою очередную крылатую фразу: "Не знаю я ничего. Мы не играем, чего непонятного? Мы в "тюрьме" сидим. Кто будет играть, я не знаю".

Не меньшее обсуждение в соцсетях вызвало и обсуждение заявки прилетевшего днем на игру в город-курорт "Ростова": в ней значились требуемые по регламенту 18 футболистов. Правда их возраст составлял… от 16 до 19 лет. Более того, никто из них еще ни разу выходил на поле в высшем отечественном дивизионе. Выяснилось также, что матчей со скамейки запасных будет руководить старший тренер молодежной команды "Ростова" Заурбек Тедеев.

Однако в дебюте ожидаемой всеми легкой прогулки для хозяев отнюдь не получилось. Более того, вышедшие совершенно без дрожи в коленях юные и дерзкие ростовчане уже на 52-й секунде поединка организовали лихую атаку, поведя в счете. Это на правом углу штрафной хозяев Данил Хромов ловко обработал мяч и выкатил его на линии штрафной Роману Романову, и 17-летний полузащитник хлестко пробил мимо Джанаева - 0:1, 1-я минута.

И в дальнейшем юные гости при первой же возможности старались рваться к чужим воротам, причем немалым число игроков. Что, впрочем, их однажды подвело: сочинцы организовали стремительный выпад - Мостовой вывел один на один с голкипером Кокорина, который точно уложил мяч в правый от вратаря "Ростова" Дениса Попова мяч - 2:1, 15-я минута. Сочинцы отыгрались на пятой минуте, когда не очень сильный удар Мостового защитник Абрамов отправил мяч в сетку собственных ворот.

Затем 17-летний вратарь дончан поймал кураж, отразив 11-метровый в исполнении Заболотнего и еще с десяток выстрелов "барсов". Увы, потом Денис все-таки ошибся, пропустив легкий удар Кокорина на 44-й минуте - 3:1. И тут же Заболотный провел еще один мяч в ворота соперника - 4:1, 45-я минута. Просто к концу тайма разный класс оппонентов стало уже не скрыть заряженностью на борьбу…

Что наглядно проявилось во втором тайме, когда очень быстро второй раз отличился Заболотный (47-я минута), а Кокорин (51-я минута) оформил хет-три, доведя счет до разгромных - 6:1. Вскоре Носоельцев звбил еще один мя- 7:1, 53-я минута.

Но и на этом сочинцы решили не останавливаться: Полоз на 75-й минуте издали пробил в дальнюю девятку донских ворот - 8:1, а потом провел еще один мяч - 9:1, 85-я минута, а через минуту Колдунов забивает еще раз -10:1. Это самая крупная победа в истории вех розыгрышей Российской премьер-лиги.

Вот таким получился этот матч, который, без сомнения, войдет в историю российского футбола (в каком качестве - покажет время). Ну, а молодым футболистам "Ростова" остается пожелать совсем уж сильно не расстраиваться. Сегодня они сражались очень достойно против такого мощного соперника. И упреков ни в чем в свой адрес не заслужили.