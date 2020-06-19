Новости

В Петербурге от коронавируса умер завотделением больницы Святого Георгия 12:55
Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года 12:55
Кремль: Легитимность на голосовании по поправкам в Конституцию важнее явки 12:54
Ученые вывели коз, способных давать противораковое молоко 12:51
Во Франции умер петух, которому суд разрешил кукарекать по утрам 12:44
Инновационные фары для новой "ГАЗели" будут делать в Беларуси 12:41
Ковер из миллионов цветов украсит Минск ко Дню Независимости 12:39
Под Мурманском достроили обходную железную дорогу взамен разрушенной 12:35
Почта России доставит медали участникам дистанционного забега 12:32
Вышел трейлер фэнтези-сериала Netflix "Проклятая" 12:30
ЦИК назначила довыборы в Госдуму по четырем округам 12:20
Карпин о матче "Ростова" с "Сочи": Кто будет играть, я не знаю 12:19
В исследование на иммунитет к COVID-19 включат россиян в возрасте до 70 лет 12:16
Илона Маска обвинили в групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь 12:15
Пропавшие в Карачаево-Черкесии дети обнаружены погибшими 12:12
Писатель-фантаст Святослав Логинов госпитализирован с коронавирусом 12:04
Минобороны из-за коронавируса поменяло правила приема в военные вузы 11:59
В Татарстане завели дело по факту смерти 72-летнего инвалида в больнице 11:56
Минфин утвердил новый порядок согласования процедуры "закрытых" закупок 11:54
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы 11:53
В Москве украли электровелосипед стоимостью полмиллиона рублей 11:50
Число договоров долевого участия в мае сократилось почти вдвое 11:43
Чтобы вжиться в роль Бэтмена, Паттинсон пошел на жертвы 11:42
Регионы выберут базовые школы для педагогических вузов 11:41
В Новгородской области "черные копатели" разграбили курган XII века 11:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
19.06.2020 12:19
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Карпин о матче "Ростова" с "Сочи": Кто будет играть, я не знаю

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Ступников / РИА Новости Фото: Александр Ступников / РИА Новости
Фото: Александр Ступников / РИА Новости

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на новость о проведении в пятницу матча 23-го тура чемпионата России по футболу с "Сочи". Ростовчане, у которых шесть игроков заразились коронавирусом, просили перенести игру, однако сочинцы отказались. Российская премьер-лига в ситуацию решила не вмешиваться. В результате донской клуб согласился выйти на игру.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
РФС проведет расследование по факту заболевания игроков "Ростова"

"Не знаю я ничего. Мы не играем, чего непонятного? Мы в "тюрьме" сидим. Кто будет играть, я не знаю", - сказал Карпин, чьи слова приводит РИА Новости.

Как сообщает "РБ-Спорт", руководить командой в Сочи будет старший тренер молодежного состава Заур Тедеев. Состав команды будет укомплектован игроками дубля и академии клуба, а также минимум пять игроков из команды 2003 года рождения.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Ростов" Спортивные организации Футбольные клубы "Сочи" Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Чемпионат России по футболу 2019/2020

Главное сегодня

ЦИК: На онлайн-голосование по Конституции подано почти 950 тысяч заявок
Путин показал свой "секретный" кабинет
Минобороны рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят в республике
Специалисты расшифровали геном "пекинского" коронавируса
Как Пекин готовится к зимней Олимпиаде-2022
Тур в чемпионате России по футболу посвятят медикам, борющимся с COVID-19