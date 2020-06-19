Карпин о матче "Ростова" с "Сочи": Кто будет играть, я не знаю

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на новость о проведении в пятницу матча 23-го тура чемпионата России по футболу с "Сочи". Ростовчане, у которых шесть игроков заразились коронавирусом, просили перенести игру, однако сочинцы отказались. Российская премьер-лига в ситуацию решила не вмешиваться. В результате донской клуб согласился выйти на игру.

"Не знаю я ничего. Мы не играем, чего непонятного? Мы в "тюрьме" сидим. Кто будет играть, я не знаю", - сказал Карпин, чьи слова приводит РИА Новости.

Как сообщает "РБ-Спорт", руководить командой в Сочи будет старший тренер молодежного состава Заур Тедеев. Состав команды будет укомплектован игроками дубля и академии клуба, а также минимум пять игроков из команды 2003 года рождения.