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19.06.2020 10:53
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Матч РПЛ между футбольными клубами "Сочи" и "Ростов" состоится 19 июня

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Игра 23-го тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и "Ростовом" не будет перенесена и состоится в пятницу, 19 июня, как и было запланировано в календаре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
Карпин раскритиковал РПЛ и "Сочи"

"Футбольные клубы "Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура РПЛ.  Матч состоится! Начало: сегодня в 20.00", - говорится в информации, помещенной сегодня на официальном сайте команды из города-курорта.

Представители донского коллектива пока никак не прокомментировали эту новость.

Таким образом, разрешилась главная интрига рестарта турнира, когда стало известно о том, что сразу у шести футболистов основного состава "Ростова" был выявлен коронавирус, поэтому вся команда была отправлена на две недели на карантин.

Донской клуб предложил перенести матч на 19 июля, однако "барсы" отказались пойти им навстречу. Это их решение резко раскритиковал главный тренер соперника Валерий Карпин, заявивший, что не понимает, почему РПЛ не может перенести матч против "Сочи", который должен был состояться 19 июня.

Однако так как неявка на игру грозила "Ростову" техническим поражением, судя по всему, дончане приняли решение привезти в Сочи резервный состав, состоящий из молодых спортсменов. В заявке на матч должно находиться не менее 16 футболистов, в том числе два голкипера.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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ФК "Сочи" также информирует своих болельщиков (на арену могут прийти чуть больше 4 тысяч фанатов) о том, что проход зрителей на стадион "Фишт" - за час до стартового свистка, в 19:00.

"Спустя 95 дней сочный футбол вернется!" - так озаглавлена эта заметка на сайте "барсов". Зрелище сегодня вечером на стадионе "Фишт", действительно, обещает быть весьма любопытным.

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