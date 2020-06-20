Когда стоит менять моторное масло в начале лета

Менять или не менять моторное масло в начале лета? Ответ на этот вопрос зависит от ряда вводных. "РГ" разобралась, на какие факторы следует обратить внимание в первую очередь.

Многие наверняка слышали о любителях менять моторное масло превентивно, как минимум в два раза чаще, чем рекомендует автопроизводитель. Так заботливые хозяева стремятся увеличить ресурс силового агрегата и минимизировать возможные проблемы с работой силовой установки в будущем.

При этом считается, что для наилучшего результата менять масло стоит перед началом зимы и перед началом лета. Как правило, речь в этом случае идет об отказе от универсального моторного масла, которым считается лубрикант с параметрами 5W-30 в пользу чисто летних моделей. Давайте разберемся, что это за масла.

Чем больше параметр SAE, тем выше вязкость масла. Соответственно, зимние масла имеют классификацию по вязкости SAE от 0 до 25 (SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, где литера "W" означает Winter-Зима. Летние же масла имеют классификацию по SAE от 20 до 60 (SAE 20, 30, 40, 50, 60). И, наконец, всесезонные масла - это масла с индексом SAE 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-20, 10W-30, 10W-40, 20W-50 и др.

Здесь два цифровых параметра - первый зимний и второй летний, разделенные тире. Чем меньше цифра, стоящая перед буквой W, тем меньше вязкость масла при низкой температуре. Соответственно легче холодный пуск двигателя стартером и лучше прокачиваемость масла. С другой стороны, чем больше цифра, стоящая после буквы W, тем больше вязкость масла при высокой температуре и эффективнее смазывание двигателя в жару. Как можно догадаться, всесезонные масла адаптированы для работы в широком диапазоне температур, но в экстремальный холод или жару уже не справляются с защитой мотора в полной мере, снижая его ресурс.

Зависит от региона

Так нужно ли менять масло перед сменой сезона или нет? Это зависит прежде всего от того, в каком регионе эксплуатируется машина.

В идеале жителям южных городов, проявляющих повышенную заботу о своем автомобиле, следует заливать в конце весны более густое летнее масло, которое сможет сохранить свои свойства даже при температуре +45 градусов.

Лучшим выбором будут смазки с показателями SAE 40 или 50. Однако можно ограничиться и "всесезонкой", имеющей максимально большой "второй" показатель SAE, например 5w40. Словом, чем выше температура воздуха летом в данном регионе, тем с большим индексом нужно должно было масло.

Зависит от пробега

При принятии решения о замене масла перед летним сезоном нужно учитывать также состояние мотора и пробег машины. Как правило, по мере эксплуатации у двигателя изменяются требования к густоте смазочной жидкости. В изношенные моторы эксперты рекомендуют заливать масло с более высоким индексом высокотемпературной вязкости.

В случае с всесезонными маслами это будут модели SAE 15W-40, SAE 20W-40 и т.д, в случае с чисто летними маслами - смазки, маркируемые по SAE от 20 до 60. Слишком же жидкое масло за счет увеличенных зазоров между трущимися деталями с большей вероятностью будет просачиваться из системы. Кроме того, когда автомобиль переходит отметку в 100 тыс. км и эксплуатируется в жарких регионах, рекомендуется переходить с синтетики на полусинтетику.

Зависит от характера езды

Наконец, не секрет, что при интенсивной езде, например, по южным горным серпантинам, а также движении в жару в заторах жидкое масло будет быстро угорать.

Иными словами, чтобы двигатели машин "гонщиков", "пробочников" и владельцев ветхих машин не текли, им стоит задуматься о заливке перед летним сезоном более густого летнего или всесезонного масла. И наоборот - ездите спокойно, на новом автомобиле, в основном по шоссе в не очень жарких регионах - особого смысла менять масло перед летом в этом случае нет.

Зависит от требований автопроизводителя

При принятии решения о смене моторного масла перед летним сезоном обязательно учитывайте требования автопроизводителя. В ряде случаев в инструкции будет оговорено, что в данный тип двигателя, к примеру, не рекомендуется заливать масло выше "сороковки".

В этом случае от радикально жидких лубрикантов (50, 60, 10W50, 20W-50) точно стоит отказаться. Для справки - двигатели корейских и японских автомобилей конструкционно рассчитаны под маловязкие масла. Для турбомоторов Subaru и Porsche также, как правило, используют, напротив, более вязкие масла. Но и это лишь тренд. Для каждой модели и каждого двигателя требования будут различаться. В любом случае, прежде чем принято решение о заливке вязкого летнего масла, читайте инструкцию по эксплуатации автомобиля.

Таким образом, замена масла перед летнем сезоном в целом оправдана, если вы живете или эксплуатируете машину в жарком южном регионе, у вас большой годовой пробег автомобиля, а также если вы активный водитель или регулярно стоите в пробках. Понятно, что при таких повышенных нагрузках масло нужно менять чаще, чем делает большинство владельцев - раз в полгода или каждые 10 тыс. км. В любом случае не ленитесь также почаще следить за консистенцией смазки на масляном щупе. Если масло сильно почернело и стало похоже на гудрон, вам прямая дорога в сервис или гараж, если вы меняете масло самостоятельно.