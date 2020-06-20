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20.06.2020 15:54
Рубрика: Власть

Новые госнаграды в ближайшее время вручат врачам за борьбу с COVID-19

Текст: Ксения Воронцова
Орден Пирогова и медаль Луки Крымского будут присуждаться медикам за их труд, в самое ближайшее время награды будут вручены врачам, ученым, медицинским работникам за борьбу с коронавирусом, рассказал президент РФ Владимир Путин.

"Мной подписан указ об учреждении для работников здравоохранения наград Российской Федерации, государственных наград за выдающие заслуги, - орден Пирогова, в честь нашего великого врача и ученого, основателя военно-полевой хирургии, участника обороны Севастополя, а также медали Луки Крымского - в честь врача, святителя и подвижника, человека глубокой веры, беззаветно преданного своему призванию исцелять души и тела людей", - заявил глава государства на встрече с медицинскими работниками в формате видеоконференции.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Он отметил, что в самое ближайшее время наградами будут отмечены врачи, ученые, фельдшеры, средний и младший медицинский персонал, отличившиеся в борьбе с коронавирусом.

Владимир Путин также напомнил о премии "Призвание", которая вручается лучшим медработникам как оценка со стороны профессионального сообщества, и поздравил лауреатов этого года.

Власть Работа власти Госнаграды Президент Пандемия коронавируса COVID-19

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