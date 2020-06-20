Один из самых популярных автомобилей в мире обновится

Полноразмерный пикап Ford F-150 - один из самых популярных автомобилей в мире на протяжении 30 лет.

В работу над каждым новым поколением модели Ford бросает лучшие силы, и наступил момент оценить плод их труда - машина нового, 14 по счету поколения, полностью готова и ожидает торжественной презентации 25 июня.

Перед торжеством Ford продемонстрировал изображение очертаний машины анфас. Никакого "оригами" из прокатного листа нержавейки, как пикап от Tesla, лишь высокий перед с массивным горизонтальным капотом. Хрестоматийный облик дополняют "квадратные скобки" световых приборов.

Автомобильная отрасль переживает переломные времена, а компании стоят перед совершенно новыми вызовами, и главному пикапу Америки предстоит отстоять лидерство не только с извечными конкурентами от General Motors и Fiat-Chrysler-PSA, но электропикапами от фирм, которые еще недавно вообще не производили автомобили.

Поэтому, кроме привычных бензиновых и дизельных "шестерок" и "восьмерок", F-серия впервые получит чисто электромеханическую силовую установку с массивной аккумуляторной батареей. В ближайшие несколько лет на рынок выйдут конкуренты Tesla, Rivian, Bollinger, Karma, Lordstown, Hummer, Ram. Схватка обещает быть жаркой.