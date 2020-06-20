Президент Беларуси поздравил медиков с профессиональным праздником

В приветственном адресе подчеркивается, что "к врачам, помогающим людям преодолеть беды и невзгоды, во все времена относились с безграничным уважением". Глава государства отметил, что сегодня мир проходит очередной стресс-тест: борется с пандемией коронавирусной инфекции. В этой связи он констатировал, что в республике "выстроена система здравоохранения с мощной эпидемиологической службой, научно-практическими центрами, оборудованными клиниками и, самое главное, достаточным количеством практикующих медиков".

Он выразил убеждение, что благодаря профессионализму людей в белых халатах, Беларусь победит в этой борьбе.

Кстати, по опубликованным данным, в республике работают около 39 тысяч практикующих врачей и 115 тысяч медицинских сестер и фельдшеров.