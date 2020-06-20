Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире

"Будем надеяться, что в самое ближайшее время, может, вакцина появится", - заявил глава государства на видеоконференции с медиками.

"У нас появились лекарственные препараты, на мой взгляд, наверное, лучшие в мире по качеству, по чистоте", - оценил Владимир Путин. Это говорит о высоком уровне российской науки, считает он.

Благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и героической работе медиков эпидемия начинает отступать​​​, констатировал президент. "Но борьба с ней продолжается", - сказал он.

Глава государства заметил, что позже нужно будет сделать выводы по поддержке наиболее востребованных направлений.