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20.06.2020 12:16
Рубрика: Общество

В Москве число новых случаев коронавируса меньше одного на 10 тысяч населения

Текст: Ирина Огилько

В столице число новых случаев коронавируса меньше одного на 10 тысяч населения. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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В столице подтверждено 1057 новых случаев коронавируса. "Уменьшение по сравнению с предыдущим днем составляет 7 процентов. Показатель примерно в 1 тыс. человек сохраняется в Москве уже несколько дней - последний раз такие низкие значения были зафиксированы в начале апреля", - говорится в сообщении.

Как отмечают в оперативном штабе, 39,7 процента среди новых выявленных - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,8 процента - от 46 до 65 лет, 12,1 процента - от 66 до 79 лет, еще 7,5 процента - старше 80 лет. Также 6,9 процента среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

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