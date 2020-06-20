В Москве число новых случаев коронавируса меньше одного на 10 тысяч населения

В столице число новых случаев коронавируса меньше одного на 10 тысяч населения. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В столице подтверждено 1057 новых случаев коронавируса. "Уменьшение по сравнению с предыдущим днем составляет 7 процентов. Показатель примерно в 1 тыс. человек сохраняется в Москве уже несколько дней - последний раз такие низкие значения были зафиксированы в начале апреля", - говорится в сообщении.

Как отмечают в оперативном штабе, 39,7 процента среди новых выявленных - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,8 процента - от 46 до 65 лет, 12,1 процента - от 66 до 79 лет, еще 7,5 процента - старше 80 лет. Также 6,9 процента среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.