Путин предложил поощрить студентов за помощь в борьбе с эпидемией

Президент России Владимир Путин предложил отметить студентов, ординаторов и аспирантов медицинских вузов, которые принимали участие в лечении пациентов с коронавирусом.

В ходе видеоконференции с медиками в субботу глава государства напомнил, что "в период эпидемии плечом к плечу со своими старшими коллегами работали более 15 тысяч студентов, ординаторов, аспирантов".

"Они получили настоящее боевое крещение, прошли проверку на верность будущей профессии", - подчеркнул Владимир Путин.

"Считаю необходимым поощрить таких молодых людей, ваших коллег", - заявил президент.

Он попросил правительство предложить "конкретные механизмы, включая льготы и преференции при продолжении дальнейшей учебы по специальности".