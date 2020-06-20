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20.06.2020 14:50
Рубрика: Власть

Путин предложил поощрить студентов за помощь в борьбе с эпидемией

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин предложил отметить студентов, ординаторов и аспирантов медицинских вузов, которые принимали участие в лечении пациентов с коронавирусом.

В ходе видеоконференции с медиками в субботу глава государства напомнил, что "в период эпидемии плечом к плечу со своими старшими коллегами работали более 15 тысяч студентов, ординаторов, аспирантов".

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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"Они получили настоящее боевое крещение, прошли проверку на верность будущей профессии", - подчеркнул Владимир Путин.

"Считаю необходимым поощрить таких молодых людей, ваших коллег", - заявил президент.

Он попросил правительство предложить "конкретные механизмы, включая льготы и преференции при продолжении дальнейшей учебы по специальности".

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Пандемия коронавируса COVID-19

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