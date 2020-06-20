Генеральная репетиция Парада Победы прошла на Красной площади

В Москве на Красной площади состоялась генеральная репетиция Парада Победы.

В Параде, который состоится 24 июня, примут участие более 13 тысяч военнослужащих, будет задействовано 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, в том числе новейшие боевые машины поддержки танков "Терминатор", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-СМ", танки Т-90М и "Армата", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2", С-400, а также 75 самолетов и вертолетов.

Отметим, что в связи с генеральной репетицией в центре столицы было временно ограничено дорожное движение.