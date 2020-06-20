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20.06.2020 02:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В центре Москвы ограничат движение на время репетиции Парада Победы

Колонна боевых машин десанта БМД-4М. Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости Колонна боевых машин десанта БМД-4М. Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Колонна боевых машин десанта БМД-4М. Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

В Москве ограничат движение по дорогам и выход из метро. Сегодня, 20 июня, в столице пройдет репетиция Парада Победы. Жителей просят не выезжать в центр на личном транспорте. Под ограничения попадут десятки проездов, сообщили в Центре организации дорожного движения правительства Москвы.

Погода во время Парада Победы в Москве 24 июня ожидается комфортной

Так, на пути следования колонны из временного парка на улице Нижние Мневники с 5:30 до 8:00 закрытыми окажутся: Крылатская - от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники, улица Нижние Мневники - от Крылатской до Карамышевского моста, Карамышевский мост, улица Народного Ополчения - от Карамышевской набережной до улицы Мневники.

"С 5:30 до окончания мероприятия перекроют: Тверскую - от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до Большой Садовой, 1-ю Тверскую-Ямскую - от Большой Садовой до улицы Гашека, Оружейный переулок, Моховую - от улицы Воздвиженка до Тверской, Охотный ряд, Большую Никитскую - от улицы Моховая до Романова переулка, Новую площадь, Старую площадь, Китайгородский проезд, а также Москворецкую, Кремлевскую, Гончарную, Котельническую, Устьинскую и Подгорскую набережные и Большой Москворецкий мост", - сообщает ЦОДД.

До 13 часов на целом ряде улиц Москвы запретят парковку. В списке - Красная Пресня, Новинский бульвар, Садовая-Кудринская и Большая Садовая. Не будет возможности оставить машину на Раушской набережной, Садовнической улице, Садовнической набережной, улице Балчуг, Болотной улице, в Фалеевском переулке, на Болотной площади, Болотной набережной, на Новой площади, в Китайгородском проезде, на улице Солянка, Москворецкой набережной, улице Садовая-Триумфальная и на Кадашевской набережной.

Фото: Минобороны РФ
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Предусмотрены и ограничения на выход со станций метро в центре Москвы. "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека им. Ленина" - с половины шестого утра и до окончания генеральной репетиции Парада эти станции будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Во время прохождения техники по Тверской, возможны непродолжительные ограничения некоторых выходов из подземки в сторону Никольской улицы, а также по направлению к Ильинке, Варварке и Китайгородскому проезду.

Напомним, Парад Победы на Красной площади в Москве состоится 24 июня. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесли из-за эпидемиологической обстановки.

Экономика Транспорт Общество История Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 75 лет Великой Победы

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