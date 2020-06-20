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20.06.2020 11:53
Рубрика: Инфраструктура

Собянин: Парковки в Москве 24 июня и 1 июля будут бесплатными

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Парковка в Москве будет бесплатной в день Парада Победы 24 июня и в день голосования по поправкам к Конституции 1 июля.

Погода во время Парада Победы в Москве 24 июня ожидается комфортной

Об этом сообщил в субботу в своем Twitter-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин.

- 24 июня и 1 июля парковки на улицах Москвы сделаем бесплатными. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме по действующим тарифам, - написал Собянин.

Бесплатными в столице будут парковки даже с тарифом 380 руб/час

Текст: Ирина Огилько

Все уличные парковки Москвы, по поручению мэра города, будут бесплатными 24 июня и 1 июля - включая те, что с тарифом 380 руб/ч. Такое уточнение сделал департамент транспорта столицы.

Фото: Минобороны РФ
Все современные российские танки будут представлены на параде Победы

По данным пресс-службы, парковки со шлагбаумом работают по действующим тарифам. На время подготовки к Параду на дорогах будут установлены ограничения как для передвижения, так и для парковки.

Напомним, что перекрытия в столице по маршруту движения военной техники будут 20 и 24 июня.