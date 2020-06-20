Собянин: Парковки в Москве 24 июня и 1 июля будут бесплатными

Парковка в Москве будет бесплатной в день Парада Победы 24 июня и в день голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
Об этом сообщил в субботу в своем Twitter-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин.
- 24 июня и 1 июля парковки на улицах Москвы сделаем бесплатными. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме по действующим тарифам, - написал Собянин.
24 июня и 1 июля парковки на улицах Москвы сделаем бесплатными. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме по действующим тарифам. По ссылке - информация об ограничениях движения в день Парада: https://t.co/JLTWDgFbvH— Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 20, 2020
Бесплатными в столице будут парковки даже с тарифом 380 руб/час
Все уличные парковки Москвы, по поручению мэра города, будут бесплатными 24 июня и 1 июля - включая те, что с тарифом 380 руб/ч. Такое уточнение сделал департамент транспорта столицы.
По данным пресс-службы, парковки со шлагбаумом работают по действующим тарифам. На время подготовки к Параду на дорогах будут установлены ограничения как для передвижения, так и для парковки.
Напомним, что перекрытия в столице по маршруту движения военной техники будут 20 и 24 июня.