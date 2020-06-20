Собянин: Парковки в Москве 24 июня и 1 июля будут бесплатными

Парковка в Москве будет бесплатной в день Парада Победы 24 июня и в день голосования по поправкам к Конституции 1 июля.

Об этом сообщил в субботу в своем Twitter-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин.

- 24 июня и 1 июля парковки на улицах Москвы сделаем бесплатными. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме по действующим тарифам, - написал Собянин.