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20.06.2020 08:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число жертв ДТП в Нижегородской области выросло до пяти

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: ГИБДД по Нижегородской области Фото: ГИБДД по Нижегородской области
Фото: ГИБДД по Нижегородской области

Еще один участник вчерашнего ДТП в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области скончался в больнице. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Напомним, авария произошла 19 июня около 22 часов. Водитель ВАЗ 2115 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ 2111.

По уточненной информации, в результате погибли водитель и пассажир ВАЗ 2115 - мужчина 1995 года рождения и женщина 1999 года рождения, пассажиры ВАЗ 2111 - женщина 1994 года рождения и трехмесячная девочка, которая находилась в детском удерживающем устройстве. Водителя второго автомобиля - мужчину 1991 года рождения - доставили в больницу с диагнозом сочетанная травма. Около 2 часов ночи он скончался. В ГИБДД сообщили, что в ВАЗ 2111 погибла семья.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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