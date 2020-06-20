Число жертв ДТП в Нижегородской области выросло до пяти

Еще один участник вчерашнего ДТП в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области скончался в больнице. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Напомним, авария произошла 19 июня около 22 часов. Водитель ВАЗ 2115 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ 2111.

По уточненной информации, в результате погибли водитель и пассажир ВАЗ 2115 - мужчина 1995 года рождения и женщина 1999 года рождения, пассажиры ВАЗ 2111 - женщина 1994 года рождения и трехмесячная девочка, которая находилась в детском удерживающем устройстве. Водителя второго автомобиля - мужчину 1991 года рождения - доставили в больницу с диагнозом сочетанная травма. Около 2 часов ночи он скончался. В ГИБДД сообщили, что в ВАЗ 2111 погибла семья.