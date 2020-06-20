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20.06.2020 13:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Гергиев откроет фестиваль "Звезды Белых ночей" на сцене Мариинского театра-2

Текст: Ирина Муравьева

Это первые публичные концерты, которые пройдут на сцене Мариинского театра, закрытого уже три месяца (с 19 марта) в связи с правительственными указами по борьбе с пандемией. Все эти месяцы Мариинский театр, как и другие театры и концертные залы мира, работал для публики в онлайн-формате, транслируя записи своих спектаклей и концертов в ежедневном режиме. Аудитория виртуального зала Мариинского театра составила за это время, по словам Валерия Гергиева, более 80 миллионов человек.

Фото: пресс-служба Мариинского театра
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Начиная с июня в Мариинке возобновились репетиции небольшими составами - певцов и танцовщиков с концертмейстерами, а сегодня в зал Мариинки-2 наконец придет первая публика. Концерт-открытие "Звезд Белых ночей" пройдет в 16 часов для почетных гостей театра - врачей и медработников Петербурга. Как подчеркивают в театре, это будет благотворительная акция в честь тех, "кто помогает городу пройти через серьезное испытание и продолжает спасать жизни людей, сражаясь с пандемией коронавируса".

Вечером здесь же, на сцене Мариики-2 (в 20 часов) состоится второй концерт-открытие фестиваля, на который придет обычная публика по билетам. В театре подчеркивают, что все лимиты и ограничения, связанные с требованиями Роспотребнадзора, при проведении этих концертов будут строго соблюдены. Именно поэтому в зале на 1900 мест во время концерта будут заполнены только 500 мест с соблюдением принципа шахматной рассадки. На входе в театр зрителям будут измерять температуру, а в фойе им придется соблюдать дистанцию, использовать маски и перчатки, без которых в зал также допускать не будут. Между дневным и вечерним концертом концертами в зрительской и в закулисной части театра будет проведена дезинфекция и обеззараживание воздуха.

Напомним, что "Звезды Белых ночей" - титульный фестиваль Мариинского театра, который проводится на его сценах с 1993 года. XXVIII фестиваль должен был по плану проходить с 17 мая по 26 июля. Программа его включала выступления Пласидо Доминго и Ильдара Абдразакова, Анны Нетребко и Татьяны Сержан, Юсифа Эйвазова в спектаклях "Дон Карлос", Владимира Галузина в "Пиковой даме", Елены Стихиной в "Огненном ангеле" Сергея Прокофьева, Рудольфа Бухбиндера с программой всех фортепианных сонат Людвига ван Бетховена (к 250-летию композитора), Юджи Ванг, Николая Луганского, Даниила Трифонова, Дениса Мацуева, гастроли Люксембургского филармонического оркестра, балет "Анна Каренина" Родиона Щедрина с Дианой Вишневой, бенефис "Диана Вишнева!" и др. Часть анонсированных событий перенесена на будущее.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В сегодняшних концертах на открытии "Звезд Белых ночей" примут участие Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева и ведущие солисты оперной труппы: Татьяна Сержан, Екатерина Семенчук, Елена Стихина, Ирина Чурилова, Мария Баянкина, Анна Денисова, Ольга Пудова, Оксана Шилова, Анна Кикнадзе, Александр Михайлов, Сергей Скороходов, Гамид Абдулов, Роман Бурденко, Алексей Марков, Владислав Сулимский, Евгений Никитин, Михаил Петренко.

Программы следующих выступлений в программе "Звезды Белых ночей" пока уточняется.

Кстати

Концерты-открытия из Мариинки-2 будут доступны в трансляции на mariinsky.tv и в социальных сетях театра.

Культура Музыка Классика Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Персона: Валерий Гергиев

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