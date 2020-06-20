В Воркуте на полицейского завели дело по факту двойного убийства

Следователи возбудили уголовное дело на сотрудника ОВД по Воркуте, которого подозревают в убийстве двух человек. Об этом сообщает пресс-службе СК РФ по Республике Коми.

Трагедия произошла ночью в Воркутинском гараже автохозяйства ФКУ "ЦХиСО МВД по Республике Коми". 20 июня здесь были обнаружены тела 38-летнего начальника отделения по обслуживанию ОМВД России по городу Воркута и 49-летнего вольнонаемного слесаря этой же организации. На трупах имелись множественные телесные повреждения.

По подозрению в совершении этого преступления был задержан 40-летний водитель группы обслуживания дежурной части ОМВД. В его отношении возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ. Начато расследование: проведены осмотры места происшествия и места жительства подозреваемого, назначены экспертизы, проводятся допросы свидетелей.

По предварительной версии полиции, убийство произошло на бытовой почве. Руководство регионального МВД начало служебную проверку, по итогам которой подозреваемый будет уволен из органов внутренних дел. Кроме того, будет дана оценка работе руководства ОВД. Непосредственным руководителям обвиняемого грозит дисциплинарное взыскание.