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20.06.2020 21:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму дождем смыло в реку строительный вагончик с человеком внутри

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

Сотрудники Главного управления МЧС по Крыму помогли мужчине выбраться из строительного вагончика, смытого водой в реку Салгир в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба МЧС Крыма
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Инцидент произошел на улице Титова. Мощный ливень смыл в реку строительный вагончик с мужчиной внутри. На место прибыли сотрудники крымского главка МЧС и муниципального бюджетного учреждения "Город". После извлечения из вагончика спасатели передали находившегося в нем мужчину медикам.

Как сообщалось ранее, после прошедшего сегодня в Симферополе сильного дождя некоторые улицы и дворы крымской столицы оказались подтоплены.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство МЧС Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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