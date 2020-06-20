В Крыму дождем смыло в реку строительный вагончик с человеком внутри

Сотрудники Главного управления МЧС по Крыму помогли мужчине выбраться из строительного вагончика, смытого водой в реку Салгир в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на улице Титова. Мощный ливень смыл в реку строительный вагончик с мужчиной внутри. На место прибыли сотрудники крымского главка МЧС и муниципального бюджетного учреждения "Город". После извлечения из вагончика спасатели передали находившегося в нем мужчину медикам.

Как сообщалось ранее, после прошедшего сегодня в Симферополе сильного дождя некоторые улицы и дворы крымской столицы оказались подтоплены.