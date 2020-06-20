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20.06.2020 20:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Симферополе сильный ливень затопил улицы

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

После прошедшего сегодня в Симферополе сильного дождя некоторые улицы и дворы крымской столицы оказались подтоплены. Фото и видео с последствиями ливня горожане активно публикуют в соцсетях.

Фото: Страница more.kryma в Инстаграм
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На улице имени Глинки, например, в некоторых местах уровень воды достиг окон легковых автомобилей. А в одном из жилых домов на улице Ковыльной водосток не выдержал мощного потока воды с крыши здания, что привело к затоплению подъезда. По словам автора соответствующей публикации, авария произошла в доме, который ввели в эксплуатацию в 2016 году.

- Правда, почему часть трубы ливневки оказалась внутри дома, - непонятно, - заметил автор публикации.

Уровень воды в реке Салгир местами повысился на полтора-два метра, что привело к подтоплению тротуаров.

Сильные подтопления наблюдались также на объездной дороге Симферополя и на горной трассе Симферополь - Алушта, где потоками дождевой воды местами вынесло на проезжую часть песок, камни и грунт, которые теперь сильно затрудняют движение.

Ранее МЧС республики объявило в Крыму штормовое предупреждение в связи с угрозой повышения уровня рек из-за выпавших осадков.

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