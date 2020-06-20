В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за угрозы подтопления

В Крыму объявили штормовое предупреждение в связи с угрозой повышения уровня рек из-за выпавших осадков. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

По словам главы ведомства Сергея Шахова, вечером 20 июня, а также 21 июня в течение суток на реках полуострова прогнозируется повышение уровней воды от полуметра до полутора метров "без достижения опасных отметок".

Учитывая особенность погодных условий, Шахов призвал всех соблюдать меры безопасности при угрозе подтопления.

Как сообщалось ранее, 16 июня во время ливня в Симферополе выпало более половины месячной нормы осадков - 30 миллиметров.