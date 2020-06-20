В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу

С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.

В частности, откроются крупные непродовольственные магазины площадью более 800 квадратных метров, вновь заработают ярмарки.

Также начнут работу центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Гостиницам разрешат размещать граждан, прибывших в командировку и спортсменов, участвующих в официальных соревнованиях. Физкультурно-спортивные клубы смогут оказывать услуги, как на открытых, так и на закрытых площадках - в этом случае необходимо будет предоставить одному посетителю не менее четыре квадратных метра площади. Но по-прежнему будут закрыты плавательные бассейны.

Откроются библиотеки, музеям разрешат приглашать посетителей на экспозиции под открытым небом.

Возобновят работу учреждения дополнительного профобразования, гражданам будут предоставлять госуслуги в полном объеме в МФЦ и органах государственной и муниципальной власти.