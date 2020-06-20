Постановление правительства Ростовской области от 20 июня 2020 года № 560 "Об особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Установить, что на территории Ростовской области возобновляется:

1.1. Работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. метров, осуществляющих реализацию непродовольственных товаров.

1.2. Работа сезонных, праздничных и тематических ярмарок, ярмарок выходного дня (под открытым небом).

1.3. Работа музеев, музеев-заповедников в части обеспечения доступа посетителей исключительно к экспозициям под открытым небом.

1.4. Работа центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, психолого-медико-педагогических комиссий (по предварительной записи).

1.5. Работа библиотек.

1.6. Оказание гостиничных услуг лицам, прибывшим в Ростовскую область в связи со служебными командировками, а также спортсменам - членам спортивных сборных команд Ростовской области, участникам официальных всероссийских спортивных соревнований и официальных международных спортивных соревнований.

1.7. Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих) и дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) с возможностью посещения обучающимися (слушателями) организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

1.8. Работа физкультурно-спортивных организаций в части оказания гражданам услуг в области физической культуры и спорта на закрытых объектах спорта (исходя из площади зала 4 кв. метра на 1 посетителя) и открытых объектах спорта. Положения настоящего подпункта не распространяются на плавательные бассейны.

1.9. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов государственной власти Ростовской области, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений и предприятий, в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (в полном объеме).

2. Организациям, индивидуальным предпринимателям, чья деятельность возобновляется в соответствии с настоящим постановлением, обеспечить соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, принятых в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствующих отраслях (сферах) (при их наличии).

3. Обязать работодателей обеспечить соблюдение:

требований о ношении работниками лицевых масок либо респираторов;

рекомендаций для работодателей по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приведенных в приложении № 5 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272.

4. Обязать граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах, за исключением общественного транспорта.

5. Установить, что постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 применяется с учетом особенностей, установленных настоящим постановлением.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 22 июня 2020 г.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев









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