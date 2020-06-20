В Сочи ожидаются смерчи над Черным морем

В администрации Сочи предупредили местных жителей и туристов об угрозе формирования над акваторией курорта смерчей. В пресс-службе мэрии отметили, что опасность будет сохраняться до 21 часа 20 июня.

- Высокая вероятность возникновения смерчей 20 июня будет на участке Магри - Веселое. Рекомендуется принять все необходимые меры безопасности, - говорится в сообщении администрации.

Кроме того, на территории всего Краснодарского края ГУ МЧС Кубани распространило экстренное штормовое предупреждение на 20-22 июня. В регионе ожидаются сильные дожди, шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также грозы и град.

В это время года смерчи рядом с Сочи - нередкое явление. Например, в прошлом году туристы сняли на видео мощный смерч на Черноморском побережье Лазаревского района. Водяной столб двигался к жилым высоткам, но растворился над акваторией.