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20.06.2020 12:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента

Текст: Наталья Коротченко

Следователям удалось установить личность подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде. В преступлении подозревается 22-летний житель Советского района города, сообщает пресс-служба СКР по области.

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Подозреваемый объявлен в федеральной розыск. Как отмечается в сообщении, его личность удалось установить, благодаря активной позиции горожан, а также при взаимодействии следственных органов с УМВД по области.

Преступление было совершено 13 июня в Ворошиловском районе города. Как писала "РГ", студент был убит по пути домой, неизвестный несколько раз ударил его ножом. Власти Волгоградской области выделили миллион рублей для вознаграждения за помощь в раскрытии преступления.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

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