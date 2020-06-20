В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента

Следователям удалось установить личность подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде. В преступлении подозревается 22-летний житель Советского района города, сообщает пресс-служба СКР по области.

Подозреваемый объявлен в федеральной розыск. Как отмечается в сообщении, его личность удалось установить, благодаря активной позиции горожан, а также при взаимодействии следственных органов с УМВД по области.

Преступление было совершено 13 июня в Ворошиловском районе города. Как писала "РГ", студент был убит по пути домой, неизвестный несколько раз ударил его ножом. Власти Волгоградской области выделили миллион рублей для вознаграждения за помощь в раскрытии преступления.