Семья Джорджа Флойда подала заявку на товарный знак с его именем

Брат убитого полицейским в Миннеаполисе безработного афроамериканца Джорджа Флойда подал заявку на использование торговой марки "Фонд Джорджа Флойда" (The George Floyd Foundation). Об этом сообщают американские СМИ.

Если заявка будет одобрена в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO), то семья убитого сможет продавать фирменные товары с логотипом Фонда.

При этом, как заявил брат Джорджа Флойда по имени Филонес, главная задача Фонда - просвещение общественности о ходе реформирования американской полиции, а также - поддержка семей, ставших жертвами жестокости со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Также родственники погибшего рассчитывают поставить логотип Фонда на приложение для мобильных телефонов, которое станет отслеживать реформу полиции, давать доступ к документальным фильмам о Джордже Флойде и другую информацию касательно проблемы расизма.