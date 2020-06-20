США вновь расширили санкционные списки по Венесуэле

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США расширило санкционные списки по Венесуэле. В них попали трое граждан Мексики, восемь компаний и два нефтяных танкера, при этом два судна и две компании были исключены из перечня.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства. Отмечается, что попавшие под санкции компании и лица якобы пытались обойти американские санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, пишет ТАСС. Присутствие в данном списке означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Агентство Reuters уже сообщало в начале июня, что американские власти могут ввести санкции в отношении 25 супертанкеров, каждый из которых способен транспортировать до двух миллионов баррелей топлива, а также 17 более мелких судов. Ранее минфин США уже внес в санкционные списки четыре компании и четыре судна после того, как они доставили в Венесуэлу топливо из Ирана.