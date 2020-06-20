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20.06.2020 20:09
Рубрика: В мире

Трамп уверен в необходимости наказания Болтона за публикацию мемуаров

Текст: Александр Саможнев

Бывший помощник по национальной безопасности Джон Болтон должен понести серьезную ответственность за публикацию мемуаров, в которых содержатся сведения, представляющие государственную тайну, заявил президент США Дональд Трамп.

Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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"Болтон нарушил закон, публикуя секретную информацию. Он должен заплатить очень высокую цену за это, как и другие, кто делал это до него. Нельзя допустить, чтобы это повторилось снова", - написал Трамп в Twitter.

Ранее федеральный суд столичного округа Колумбия отклонил иск министерства юстиции о запрете на публикацию мемуаров Болтона. Это решение мотивировалось тем, что книга уже напечатана и отправлена на склады в США и в других странах мира. Кроме того, она попали в СМИ. В связи с этим суд отказался давать распоряжение об изъятии и уничтожении тиража. Однако судья признал, что бывший чиновник администрации "поставил под удар национальную безопасность и может в результате понести наказание".

Фото: AP Photo / Andrew Harnik
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Президент Трамп назвал решение крупной победой в суде в отношении Болтона. "Прозвучали жесткие и мощные заявления относительно разглашения секретных данных", - подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, мемуары Болтона должны были увидеть свет в марте, однако публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. Совет национальной безопасности Белого дома 23 января довел до юристов, что книга содержит сведения, составляющие гостайну, и поэтому не может быть напечатана.

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