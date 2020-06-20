Тренеру ЦСКА Гончаренко стало плохо после матча с "Зенитом"

Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после поражения в матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита", в котором его команда потерпела крупное поражение (0:4).

О самочувствии Гончаренко рассказал один из его помощников Сергей Овчинников. "Виктор Михайлович себя плохо почувствовал. Давайте не мучить человека, поднялось давление", - сказал Овчинников в эфире YouTube-канала РПЛ.

Добавим, что ЦСКА не может выиграть вот уже в шести встречах Премьер-лиги подряд. В последний раз армейцы побеждали в поединке Премьер-лиги в конце ноября. Тогда благодаря голу Николы Влашича "красно-синие" одолели на своем поле самарские "Крылья Советов" (1:0).

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА идет на пятом месте, имея в своем активе 36 очков. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет пять очков, при этом у "Краснодара" есть матч в запасе - в воскресенье против столичного "Динамо".