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Рубрика: В мире

В городе Талса отменен введенный из-за митинга Трампа комендантский час

Талса, штат Оклахома, 19 июня 2020 г. Фото: AFP/SETH HERALD Талса, штат Оклахома, 19 июня 2020 г. Фото: AFP/SETH HERALD
Талса, штат Оклахома, 19 июня 2020 г. Фото: AFP/SETH HERALD

Власти города Талса (штат Оклахома), где в субботу пройдет первый после длительного перерыва митинг с участием президента США Дональда Трампа, отменили объявленный ранее комендантский час. Об этом в пятницу сообщил сам хозяин Белого дома.

Фото: David Dee Delgado/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
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По его словам, мэр Талсы Джордж Терон Байнам сообщил, что "сегодня вечером или завтра не будет комендантского часа для наших многочисленных сторонников, которые посетят митинг "Сделаем Америку снова великой", - цитирует Трампа РИА Новости. Комендантский час был введен в четверг в связи с появлением информации о планах активистов устроить беспорядки в городе во время митинга.

Напомним, 11 июня американский лидер объявил, что возобновит проведение своих предвыборных митингов. Талса станет первым городом, где Трамп проведет встречу. Мероприятия также запланированы во Флориде, Аризоне и Северной Каролине. Последний раз подобную массовую встречу со сторонниками Трамп провел в марте, после чего митинги были отменены из-за распространения коронавируса.

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