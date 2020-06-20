В городе Талса отменен введенный из-за митинга Трампа комендантский час

Власти города Талса (штат Оклахома), где в субботу пройдет первый после длительного перерыва митинг с участием президента США Дональда Трампа, отменили объявленный ранее комендантский час. Об этом в пятницу сообщил сам хозяин Белого дома.

По его словам, мэр Талсы Джордж Терон Байнам сообщил, что "сегодня вечером или завтра не будет комендантского часа для наших многочисленных сторонников, которые посетят митинг "Сделаем Америку снова великой", - цитирует Трампа РИА Новости. Комендантский час был введен в четверг в связи с появлением информации о планах активистов устроить беспорядки в городе во время митинга.

Напомним, 11 июня американский лидер объявил, что возобновит проведение своих предвыборных митингов. Талса станет первым городом, где Трамп проведет встречу. Мероприятия также запланированы во Флориде, Аризоне и Северной Каролине. Последний раз подобную массовую встречу со сторонниками Трамп провел в марте, после чего митинги были отменены из-за распространения коронавируса.