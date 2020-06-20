Видео: байкер на полном ходу решил поменяться местами с пассажиром

В голливудских боевиках этот трюк обычно получается даже не у самых крутых героев, любой среднестатистический американец справляется: в разгар автомобильной погони сидящий на переднем пассажир ловко занимает место водителя, а тот либо вылезает на крышу мчащейся машины, а оттуда запрыгивает в низко висящий над землей вертолет, либо открывает прицельный огонь по преследователям и к финальным титрам всех триумфально побеждает. В общем-то, ничего трудного, главное - успеть перехватить руль и поставить ногу на педаль газа, чтобы авто не потеряло скорость.

Повторить этот трюк на мчащемся по шоссе мотоцикле, наверное, ненамного сложнее, решили горячие латиноамериканские парни (перуанцы, судя по майке национальной сборной), герои этого видео. Щупленький мотоциклист сжался в комок, слился в единое целое со своей машиной, а крепко сбитый пассажир попытался перебраться через него и сесть за руль.

План был хорош, но, как это часто бывает, подвела бессердечная гравитация. Перенося левую ногу на педаль газа, грузный пассажир слегка не рассчитал свой вес и коснулся земли. Этого оказалось достаточно, чтобы мотоцикл качнулся, а трюкач соскочил на асфальт. Полсекунды он еще пытался бежать рядом, чтобы запрыгнуть назад в седло, но разница в скорости человека и машины оказалась слишком большой.

Байк рухнул набок вместе с обоими каскадерами-неудачниками и через полсекунды вспыхнул. Видимо, из поврежденного бака выплеснулся бензин, а трение железа об асфальт высекло искру. "Кроссовки, шорты и солнцезащитные очки на голове поистине незаменимы в качестве защитной амуниции", - поиронизировал один из комментаторов под видео.