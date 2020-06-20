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20.06.2020 13:00
Рубрика: Видео

Видео: байкер на полном ходу решил поменяться местами с пассажиром

Текст: Вадим Давыденко

В голливудских боевиках этот трюк обычно получается даже не у самых крутых героев, любой среднестатистический американец справляется: в разгар автомобильной погони сидящий на переднем пассажир ловко занимает место водителя, а тот либо вылезает на крышу мчащейся машины, а оттуда запрыгивает в низко висящий над землей вертолет, либо открывает прицельный огонь по преследователям и к финальным титрам всех триумфально побеждает. В общем-то, ничего трудного, главное - успеть перехватить руль и поставить ногу на педаль газа, чтобы авто не потеряло скорость.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Повторить этот трюк на мчащемся по шоссе мотоцикле, наверное, ненамного сложнее, решили горячие латиноамериканские парни (перуанцы, судя по майке национальной сборной), герои этого видео. Щупленький мотоциклист сжался в комок, слился в единое целое со своей машиной, а крепко сбитый пассажир попытался перебраться через него и сесть за руль.

План был хорош, но, как это часто бывает, подвела бессердечная гравитация. Перенося левую ногу на педаль газа, грузный пассажир слегка не рассчитал свой вес и коснулся земли. Этого оказалось достаточно, чтобы мотоцикл качнулся, а трюкач соскочил на асфальт. Полсекунды он еще пытался бежать рядом, чтобы запрыгнуть назад в седло, но разница в скорости человека и машины оказалась слишком большой.

Байк рухнул набок вместе с обоими каскадерами-неудачниками и через полсекунды вспыхнул. Видимо, из поврежденного бака выплеснулся бензин, а трение железа об асфальт высекло искру. "Кроссовки, шорты и солнцезащитные очки на голове поистине незаменимы в качестве защитной амуниции", - поиронизировал один из комментаторов под видео.

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#видео #авто