Welt: Москва нашла способ обойти санкции США против "Северного потока-2"

У США практически нет возможности повлиять на строительство газопровода "Северный поток-2". Москва нашла способ обойти американские санкции, пишет газета Die Welt.

Авторы отмечают, что раньше судно-трубоукладчик "Академик Черский" принадлежало "Газпрому". Это грозило российской компании проблемами, однако теперь судно записано на действующий в России фонд STIF. Тем самым "Газпром" получает возможность достроить газопровод, не опасаясь наложения ограничений. Тем более что проект находится в финальной стадии завершения.

Между тем в Германии принципиально отвергают экстерриториальные санкции США. "Правительство по-прежнему поддерживает строительство "Северного потока-2" и продолжит оказывать политическую поддержку участвующим в проекте компаниям", - отмечается в ответе на депутатский запрос партии "Альтернатива для Германии"

Со своей стороны, глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст предложил ввести санкции против американских сенаторов, выступивших с инициативой принять новые меры против строительства "Северного потока-2". По его словам, Германия должна использовать свое председательство в Совете ЕС, чтобы инициировать дискуссию об отношениях с США. Нужен единогласный ответ Европы о независимости в экономической политике. Европейцы должны задуматься также о встречных мерах, например, штрафных пошлинах на американский СПГ.

Напомним, в начале июня в Сенат США внесли законопроект о санкциях против "Северного потока-2", который предполагает введение мер против компаний, предоставляющих услуги страхования и перестрахования для работающих на трубопроводе судов. Также под санкции могут попасть фирмы, проводящие испытания, инспекции и сертификацию строительства. В министерстве экономики Германии опасаются, что американские санкции коснутся не только немецких и европейских компаний, но и затронут работу государственных ведомств.