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20 июня 2020 г.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2020 года № 1265 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с учетом предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) от 19 июня 2020 г. № 14-00-02/42-2020 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, заменив в пункте 35 слова "21 июня 2020 года" словами "26 июня 2020 года".

2. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2020 г. № 1119 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменения, заменив в пунктах 1, 2 и 2.1 слова "21 июня 2020 года" словами "26 июня 2020 года".

3. Внести в правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, изменение, дополнив подпункт 1 пункта 2.2 после абзаца седьмого абзацем следующего содержания:

"следования к участкам для голосования при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации;".

4. Настоящий Указ вступает в силу с 22 июня 2020 года.

5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



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