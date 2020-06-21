Алексей Учитель: Съемки фильма о Викторе Цое завершены

В день рождения Виктора Цоя - 21 июня легендарному музыканту могло бы исполниться 58 лет - режиссер Алексей Учитель объявил о завершении съемок фильма "Цой". Производство картины, напомним, стартовало почти год назад - в июле 2019-го.

"Мы заканчиваем новую картину, вчера как раз была последняя смена", - рассказал Учитель ТАСС. Режиссер отметил, что уже дописана и оригинальная музыка к новой ленте.

Алексей Учитель снимал лидера группы "Кино" дважды - в своих фильмах "Рок" и "Последний герой". Оба они были документальной хроникой, "Цой" же - игровая картина. Она рассказывает о событиях (что важно - вымышленных), которые произошли после гибели музыканта.

Водителя рокового "Икаруса" сыграл Евгений Цыганов, также зрители увидят на экране Паулину Андрееву, Игоря Верника и Марию Спивак.

Уже буквально на днях новинку представят на кинорынке March du Film (Канн), который пройдет с 22 по 26 июня. Какие еще российские проекты будут показаны на форуме - читайте в материале "РГ".