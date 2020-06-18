Какие российские фильмы поедут на рынок Каннского кинофестиваля

Какие же еще российский проекты, помимо нового сериала о Тарковском, будет представлены на Marché du Film?

Компания "Роскино", которая занимается продвижением российского контента за рубеж, сегодня объявила о том, что примет участие в Каннском кинорынке - представит виртуальный стенд, на котором зарубежные партнеры смогут познакомиться с новыми российскими проектами. Свое участие в мероприятии подтвердили более десяти кинокомпаний.

Виртуальный стенд станет в этом году основной площадкой для продвижения нашего кинематографа на международном рынке. В программе работы стенда - презентации проектов, завершенных или находящихся на стадии постпродакшена, онлайн-показы, видео-встречи и онлайн-дискуссии.

"Мы не рассматриваем стенд на площадке Каннского кинорынка как отдельные проекты студий - для нас это презентация отечественных кинопроектов в целом, возможность показать зарубежным партнерам разнообразие и высокий уровень нашего кино. По итогам прошлого Marche du Film российские фильмы показали более чем в 100 странах, и я надеюсь, что, несмотря на непривычный для всех формат, мы сможем сохранить позитивную динамику продвижения российского контента за границей", - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

22 июня в 14:00 в рамках кинорынка пройдет онлайн-сессия компании "Роскино" - "Копродукция с Россией. Истории и выводы". Спикерам мероприятия станут наши продюсеры Наталья Дрозд Артем Васильев, Илья Стюарт и зарубежные коллеги - Юсси Рантамаки, Дариуш Яблонский и Сол Бонди. Они обсудят совместные международные проекты и поделятся своими впечатлениями от работы в России. Модератором дискуссии выступит генеральный директор компании Евгения Маркова.

Теперь - о фильмах, который "едут" в виртуальные Канны. Это научно-фантастический триллер Егора Абраменко "Спутник" - не новичок на рынках контента, он уже продан на ряд территорий. Картина была отобрана в программы международных кинофестивалей в США, Испании, Корее и Израиле, а права на ее показ в Америке приобрел один из крупнейших хоррор-дистрибьюторов IFC Midnight. Старт американского проката запланирован на 14 августа - в это же время планируется релиз "Спутника" в Великобритании (дистрибьютор Vertigo films) и Австралии (Rialto Distribution). Это беспрецедентный случай для российской картины, прокат которой начнется сразу на трех иностранных территориях. Также права на показ фильма приобрели Франция и Германия.

Фильм "Бондарчук" - документальная лента о режиссере, актере и сценаристе Сергее Бондарчуке. Ее продюсирует сам Федор Бондарчук и снимают журналисты Антон Желнов и Денис Катаев, которые организовали серию интервью с известными кинематографистами в Италии, Франции, Америке и Великобритании. "Бондарчук" находится на стадии продакшена, а его релиз запланирован на конец 2020 года и приурочен к празднованию столетия со дня рождения Сергея Бондарчука.

Семейный фильм "Пальма", который выйдет в российский прокат в 2020 году Сценарий "Пальмы" основан на реальных событиях, происходивших в 1970- х годах во "Внуково". Оставленная в московском аэропорту собака несколько лет верно ждала возвращения своего хозяина, встречая каждый приземляющийся самолет Ил-18, на котором он когда-то улетел. У "Пальмы" будет две версии: одна для российского проката, вторая - для Японии. В японский прокат фильм выйдет летом 2021 года под названием "История Акиты и Пальмы" (дистрибьютор Tokyo Theatres Co Inc).

Российская кинопрокатная компания Russian World Vision проведет презентацию своих новых проектов на каннском рынке 22 июня (Russian World Vision line-up) и представит уже проданный на большое количество территорий фильм "Красный призрак", ленту "Блокадный дневник", основанную на воспоминаниях поэта Ольги Берггольц, людей, переживших блокаду, в том числе писателя Даниила Гранина, и картину "Одиннадцать молчаливых" - о советских футболистах, приехавших в 1945 году в Великобританию, чтобы сразиться с легендарными английскими клубами. Кроме этого, - драму "Порт", комедии "Гудбай, Америка", "Безумное путешествие" и "Смотри как я", триллер Ad Libitum, фильм ужасов "Атакан. Кровавая легенда".

25 июня на Marché du Film пройдет онлайн-показ картины Юрия Быкова "Сторож".

Специальные материалы по двум будущим проектам Тимура Бекмамбетова - также будут представлять нашу страну. Это первый в мире вертикальный блокбастер "Девятаев" - история советского летчика Михаила Девятаева, который совершил побег из фашистского плена на угнанном самолете. И screenlife триллер "Хочу в игру" - о реальной "игре" в соц сетях, которая кажется безобидной, но вскоре превращается в настоящую детективную гонку, где жизнь мальчика оказывается под угрозой. Съемки проекта недавно стартовали.

ВГТРК приготовила для Marché du Film свои исторические проекты - "Екатерина. Самозванцы", "Годунов", "Анна Каренина". Также состоится онлайн-показ сериала "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли. "Союзмультфильм" представит три полнометражных приключенческих фильма - "Суворов", "В поисках сокровищ" и "Гофманиада". Из наших анимационных фильмов в Каннах презентуют и полнометражную ленту "Финник", режиссера Дениса Чернова - она находится в производстве. Это захватывающая комедия для семейной аудитории про дружбу домового по имени Финник с девочкой Кристиной. Зарубежных партнеров может заинтересовать и полнометражный анимационный спин-офф популярного сериала для дошкольников "Тима Тома" под названием "Сказочный переполох". Фильм находится на стадии девелопмента и предназначен для самых маленьких зрителей.

Алексей Учитель не отстает от Кирилла Серебренникова - его студия везет в виртуальные Канны ленту под рабочим названием "Цой" - история знаменитого певца. Также в портфеле студии - драма о взрослении "Китобой" режиссера-дебютанта Филиппа Юрьева, и дебют Дмитрия Рудакова "Сентенция". Все заявленные проекты находятся в статусе пост продакшна и будут завершены в ближайшее время.

Ленты "Калашников", "Бывшая", "Небо измеряется милями", "Один вдох", "Зима", "Битва", "Давай разведемся!", "Коронация", "Вальтер", "Конференция", "У неё другое имя" и другие - все готовы быть представленными на ведущем рынке контента в онлайн-формате. Триллер "Бег" - о чемпионе по легкой атлетике Сергее Бороздине, комедия "Нефутбол" о женской футбольной команде, экранизация пьесы Ярославы Пулинович "Земля Эльзы" о любви людей "серебряного возраста", где главные роли сыграли Ирина Печерникова и Вениамин Смехов...

Многие фильмы еще только предстоит увидеть и нашим, российским зрителям. Как и масштабные высокобюджетные проекты - потенциальные блокбастеры "Серебряные коньки" Михаила Локшина и "Чернобыль. Бездна" Данилы Козловского, "Огонь" Алексея Нужного и спортивную драму "Стрельцов". Все четыре картины, безусловно, очень разные, но их объединяет масштаб, актуальность и история, понятная на любом континенте, от Аляски до Австралии. Так ли это - покажет Каннский рынок, но уже по итогам российского Key Byuers Event видна высокая заинтересованность зарубежных партнеров в таких проектах.

"Каннский кинорынок Marche du Film остается ключевым для российских кинокомпаний. Онлайн-формат позволяет представить зарубежным партнерам новые фильмы и анимацию из России в виртуальном павильоне, несмотря на нестабильную ситуацию в мировой киноиндустрии. Мы видим, что тренд на российский контент сохраняется, интерес к рынку растет, что показал и только что завершившийся Key Buyers Event: Digital Edition. Уверены, что на Каннском кинорынке компании смогут продолжить начатые на Key Buyers Event переговоры и финализировать сделки, а РОСКИНО продолжить выполнять свою функцию главного источника информации по российской делегации и национальной индустрии в целом для зарубежных партнеров", - говорит генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова.