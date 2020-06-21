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21.06.2020 14:13
Рубрика: Общество

Фальков: Способные студенты должны иметь возможность поступить на бюджет

Текст: Мария Агранович
Михаил Мишустин подписал постановление о распределении дополнительных бюджетных мест в вузы России.
Фото: Лилия Злаказова Фото: Лилия Злаказова
Фото: Лилия Злаказова

Более 11,4 тысяч мест для абитуриентов появится в российских вузах. При распределении будет учитываться рейтинг университета.

Фото: iStock
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- Мы наблюдаем значительную концентрацию талантливых студентов в столичных вузах, - прокомментировал новость министр науки и высшего образования Валерий Фальков. - Наша задача - сделать высшее образование более качественным и доступным на всей территории нашей страны. Увеличение числа бюджетных мест - это одна из многочисленных мер поддержки студентов.

По мнению Фалькова, наиболее способные и подготовленные студенты должны иметь возможность поступить на бюджетное место, в первую очередь в своем регионе.

- С каждым годом количество бюджетных мест будет увеличиваться, - подчеркнул министр.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Классный час с Марией Агранович

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