Фальков: Способные студенты должны иметь возможность поступить на бюджет

Более 11,4 тысяч мест для абитуриентов появится в российских вузах. При распределении будет учитываться рейтинг университета.

- Мы наблюдаем значительную концентрацию талантливых студентов в столичных вузах, - прокомментировал новость министр науки и высшего образования Валерий Фальков. - Наша задача - сделать высшее образование более качественным и доступным на всей территории нашей страны. Увеличение числа бюджетных мест - это одна из многочисленных мер поддержки студентов.

По мнению Фалькова, наиболее способные и подготовленные студенты должны иметь возможность поступить на бюджетное место, в первую очередь в своем регионе.

- С каждым годом количество бюджетных мест будет увеличиваться, - подчеркнул министр.