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21.06.2020 13:33
Рубрика: Культура

Фильм Андрея Хржановского получил приз жюри на фестивале в Анси

Текст: Сусанна Альперина
Анимационная лента Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких" получила приз жюри "За лучший полнометражный фильм" на фестивале в Анси, который называют "анимационными Каннами". В этом году Международный анимационный фестиваль впервые за всю историю проходит в онлайн-формате. Сроки проведения - с 15 по 30 июня. Церемония награждения транслировалась на YouTube канале киносмотра.
Фото: youtube Фото: youtube
Фото: youtube

"РГ" ранее писала о том, что в этом году Россия представлена на фестивале очень широко. В программу было отобрано 12 российских картин. Лента "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского от школы-студии "Шар" попала в основной конкурс.

Фото: kinopoisk.ru
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Нужно сказать, что у этого фильма долгая история. Работа над лентой велась годами. Замысел очень давний - сделать полнометражный мультфильм, в основу которого легла бы повесть Николая Гоголя "Нос", а также - опера "Нос", которую создал в 1930 году композитор Дмитрий Шостакович. Над сценарием мультфильма работали Юрий Арабов и сам Хржановский. Фестивальная премьера картины состоялась в январе этого года на фестивале в Роттердаме. Но картина там не попала в основной конкурс.

Фестиваль в Роттердаме проходил еще в реальной жизни - что называется, успели - и на него приезжал и сам режиссер с семьей. В частности, к отцу присоединился и сын - режиссер Илья Хржановский, который также помог фильму выйти к зрителям.

В Анси - по понятным причинам - Хржановский-старший и за наградой, и просто представить картину приехать не смог. Зато он написал видеообращение, в котором и на английском, и на французском благодарит фестиваль. Андрей Хржановский шутя говорит в своем обращении, что Шостакович будет рад - и показывает рукой наверх. А еще сообщает о том, что этот приз жюри вдохновил его на новую работу. "Скажу вам по секрету, что я уже ее начал", - сказал режиссер. Сын Илья Хржановский вывесил ролик с этой речью на странице своей социальной сети Facebook. В этом же ролике можно посмотреть фрагмент мультфильма и понять, в какой замечательной и неповторимой стилистике он снят.

Картина "Нос, или Заговор "не таких" создана при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино. Главный же приз фестиваля в Анси присудили мультфильму французского аниматора Реми Шейе "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари" (Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary).

На фестивале наградили еще одного россиянина - Кирилла Хачатурова за анимационную ленту "Голый". Она была отобрана в конкурс студенческих работ и получила приз за выпускной фильм.

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