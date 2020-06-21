Гидрометцентр: Аномальное тепло идет на север азиатской части России

Аномально теплая погода установится на севере азиатской части страны: в Якутии, на Чукотке и в Красноярском крае. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, аномалии температуры будут до 16 градусов на севере Якутии, до восьми градусов на Чукотке и севере Красноярского края, пишет ТАСС. Так, например, в воскресенье на севере Якутии температура поднимется до +28...32, в Красноярском крае - до +20...28. "Это очень высокая температура", - заявил метеоролог.

Ранее в Гидрметцентре России предупредили о том, что в ряде регионов Урала и юга Сибири температура воздуха в ночное время может понизиться до отрицательных значений. ПРичиной резкого перепада станет активизация атмосферных фронтов за счет контрастов воздушных масс из Арктики и континентальных районов Азии.