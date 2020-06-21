Какое наказание положено за оставление места ДТП

С какими последствиями столкнется автомобилист, если он по той или иной причине покинет место ДТП? Поговорим о том, когда можно, а когда нельзя уезжать с места аварии и что необходимо знать, чтобы вести себя правильно и по закону и не усугубить свою вину.

Если водитель, ставший участником аварии, покинул место ДТП, пусть он даже сделал это и неумышленно, то он нарушил ПДД. В этом случае, если в его действиях не было признаков уголовного преступления, то по статье 12.27 КоАП РФ ему грозит наказание в виде лишения прав на срок от одного до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Бывают случаи, когда не уехать с места ДТП водитель не мог. Покинуть место аварии можно по причинам крайней необходимости. Например, если автомобилист был вынужден доставить в больницу пострадавшего в аварии человека. В этом случае, если он уехал и вернулся на место ДТП до того, как сотрудники ГИБДД оформили происшествие, то наказание ему не грозит.

Другое дело, когда автомобилист покинул место аварии, но сделал это неумышленно. Например, выезжая с парковки, автомобилист задел другой автомобиль, не заметил этого, не остановился и уехал. В этом случае также считается, что он покинул место аварии, при этом никак не связался с владельцем поврежденного автомобиля и не вызвал на место сотрудников ГИБДД. Но привлечь к ответственности такого автомобилиста нельзя, так как, когда он оставлял место ДТП, то действовал неумышленно.

Кстати, парковка часто и становится местом развития сценария "задел и уехал". Некоторые водители при этом обнаруживают, что задели и повредили кузов другого автомобиля. И если нет никакой возможности связаться с владельцем машины, и нет также времени ждать его на месте, можно оставить записку с номером телефона, чтобы обсудить произошедшее после. А для надежности, чтобы сохранить доказательства своей законопослушности, автомобилист, который собирается покинуть место ДТП, должен сфотографировать и саму записку, на том месте, где он ее положил, а также снять на камеру повреждения машины. Эти съемки можно потом использовать для доказательства своих слов и намерений. Но самым надежным решением в этом случае будет или дождаться на месте владельца поврежденного автомобиля, или вызвать на место аварии сотрудников ГИБДД.

Другое дело, если водитель действовал умышленно. Например, он покинул место ДТП до приезда на место сотрудников Госавтоинспекции или покинул место аварии, не заполнив европротокол с другим ее участником, или не вернулся на место аварии после того, как доставил пострадавшего в больницу.

В этом случае закон считает, что водитель скрылся с места ДТП и наказание для него предусмотрено в уже упомянутой статье 12.27 КоАП. Как показывает практика судов, наказание в виде ареста назначается часто в крайних случаях, например, тогда, когда место ДТП покинул автомобилист, ранее лишенный водительских прав, или водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Бывают случаи, когда автомобилисту грозит уголовная ответственность, если он покинул место аварии. Согласно статье 264 УК РФ, если водитель стал виновником ДТП, в результате которого был принесен тяжкий вред здоровью человека, и если при этом он покинул место аварии, его могут лишить свободы на срок от 3 до 7 лет (или 5 лет принудительных работ). Если в результате этой аварии наступила смерть человека, то срок лишения составит от 5 до 12 лет, а если погибли два и более лиц - от 8 до 15 лет.

Не стоит забывать, что почти всегда покинуть место ДТП - означает усилить свою вину и усугубить наказание. Даже в случаях, когда это действие вынужденное, водитель должен иметь возможность доказать, что сделал это в исключительных условиях и действовал без злого умысла.